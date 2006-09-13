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В то время, когда космические корабли...

11 июня в Ташкенте начала работу международная конференция, посвященная проблемам молодежи в противодействии экстремизму и терроризму, организованная Сенатом Узбекистана совместно с ОБСЕ и ООН. Несмотря на то что участие в ней приняли около 200 человек из 40 стран, по оценкам экспертов, в зале не прозвучало ни одной свежей мысли и ни одного сколь-нибудь значимого предложения. Доминировали общеизвестная статистика и набившие оскомину штампы, исходившие не только от организаторов, но и от гостей.

Специалисты расценили конференцию как банальное освоение денег, регулярно выделяемых ОБСЕ и ООН на мероприятия подобной направленности. Имитация международной озабоченности и общественной активности. Толку никакого, пользы – ни на грош. Как в популярной комедии советского периода: «В то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…»

В то время, когда космические корабли...


Соб. инф.



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Просмотров: 439     12 июня 2018


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