На свободу - с благими помыслами

12 июня президент Узбекистана подписал указ о помиловании 226-ти граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и ставших на путь исправления. Впервые в истории современного Узбекистана документ подобной направленности приурочен к Рамазан хайиту (в этом году – 15 июня), а не к Дню независимости или очередной годовщине принятия Конституции.



Как сказано в официальном комментарии , помилование в священный месяц Рамазан является практическим воплощением «политики гуманизма», а также таких качеств народа, «как великодушие, снисхождение, благородство и милосердие».









Согласно официальной информации, из числа помилованных 102 лица освобождаются от наказания полностью, 71 – условно-досрочно, назначенное в отношении 39 лиц наказание заменяется более мягким. То есть, из учреждений по исполнению наказания освобождаются 212 человек. Возраст 40 помилованных превышает 60 лет, 39 помилованных – иностранные граждане, 37 – женщины, 51 гражданин был привлечен к уголовной ответственности за участие в деятельности запрещенных организаций.