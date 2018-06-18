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Филькина грамота

11-16 июня 2018 года

Все ведущие республиканские газеты 12 июня опубликовали выступление президента Узбекистана на заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе». Также публикуется «Информационное сообщение по итогам заседания совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества» и отчет о пребывании главы государства в КНР.

В этих же номерах газеты поместили постановления президента «О праздновании Рамазан хайита» и «Об организационных мерах по стимулированию обеспечения занятости социально уязвимых слоев населения».

В печатных изданиях Узбекистана 13 июня опубликован комментарий к Указу президента «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления» и постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы регистрации актов гражданского состояния».

В этот же день газеты опубликовали большой отчет о пребывании главы государства в Ферганской области под заголовком «Экономическое развитие регионов служит повышению благосостояния народа». Отчет о втором дне пребывания президента в Ферганской области под заголовком «Конечная цель всех реализуемых проектов – сделать жизнь людей лучше» опубликован 14 июня.

В этот же день в республиканских изданиях публикуются поздравления на имя президента от глав государств и правительств зарубежных стран, международных организаций в связи с празднованием Рамазан хайита. Первым опубликован текст, поздравления, поступившего от президента США.

Печатные СМИ 15 июня опубликовали «Поздравление народу Узбекистана с праздником Рамазан хайит». Газеты также опубликовали текст короткого сообщения «Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу».

Ряд изданий 12 июня опубликовали сообщение о международной конференции «Роль молодежи в предупреждении и противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущих к терроризму», состоявшейся в Ташкенте.

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 12 июня опубликовали эксклюзивное интервью с муфтием, председателем Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равилем-хазрат Панчеевым под заголовком «В Узбекистане утверждается историческая правда исламской духовности».

В печатных изданиях республики 13 июня опубликована информация УзА «Министр обороны Узбекистан принял военную делегацию Кыргызстана». 14 июня газеты сообщили о том, что парламентская делегация Узбекистана находится в Беларуси.

«Вниманию депутатов» - так называется статья, опубликованная в еженедельном издании «Оила ва жамият». Ее автор пишет о проблемах наемного труда. «Большое число сельских жителей с весны и до поздней осени работают на сезонных работах. Их мы еще называем мардикерами. Пришло время юридически оформить их труд, обеспечить их социальными гарантиями, дать возможность заработать на пенсию», - пишет газета.

Газета «Узбекистон овози» 12 июня опубликовала материал под заголовком «Заключение обвинения есть, а доказательств нет». Автор рассказал об уголовном деле бывшего сотрудника милиции. Дело против него возбудила прокуратура района, обвинив в неисполнении служебных обязанностей. Однако, по мнению пострадавшего, дело было возбуждено потому, что у руководства районной прокуратуры возникли разногласия с УВД.

Газета «Нуроний» 13 июня подняла проблему мусора и отношения к этому людей. В статье под заголовком «Памперсы, плывущие по воде» говорится о том, что граждане не соблюдают элементарных правил санитарии, бросают мусор прямо у подъездов, в арыки, у дороги. «Не пора ли начинать с себя, с воспитания детей?», - задается вопросами автор. Затем он поднимает вопрос о том, что граждане не хотят принимать цивилизованные формы раздельного сбора мусора. «Ведь это позволит перерабатывать отходы, сократит загрязнение окружающей среды», - пишет журналист.

Газета «Оила даврасида» опубликовала критический материал под заголовком «Трудоустройство на бумаге». Его автор поднял проблему, с которой сталкиваются практически все выпускники вузов, от которых под угрозой не допуска к государственным экзаменам, требуют принести договор о трудоустройстве. «Парадокс заключается в том, что на предприятиях, такой договор не заключают без наличия диплома. Студентам приходится любыми путями добывать липовые договора», - пишет автор. Журналист издания узнал, что такое требование незаконно. Однако, многие вузы продолжают на бумаге выполнять план по трудоустройству.

В газете «Хукук» опубликована короткая заметка под заголовком «Похищение посредством CLICK». В ней рассказывается о том, что в Хорезмской области сотрудники райотдела «Халк банк», ответственные за информационную безопасность и распространение пластиковых карточек, воспользовались клиентской базой и начали похищать у граждан деньги. Посредством системы CLICK им удалось похитить с карточек 238 клиентов банка 11 млн 489 тысяч сумов.

В этом же издании рассказывается о бесчеловечном преступлении, которое совершали медики в Самарканде. Материал озаглавлен «Младенцы, погибшие в лечебнице или о частной клинике, ставшей очагом преступлений». Как пишет автор, глава частной клиники в сговоре с акушером-гинекологом городского родильного дома наладил свой преступный бизнес. Он заключался в том, что в клинике проводили искусственные роды. В некоторых случаях нежеланные дети рождались живыми. Их продавали, если были заказчики, или оставляли в холодильнике для трупов, которые потом сжигали.  

 

Филькина грамота


Соб. инф.



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Просмотров: 581     17 июня 2018



 
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