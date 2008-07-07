Sug’urta, но не та



Никто не застрахован от сюрпризов, которые преподносит нам жизнь. А те, кто застрахован (в буквальном смысле), отнюдь не всегда могут рассчитывать на добропорядочность страховых компаний, собирающих страховые взносы, но уклоняющихся от выплаты страхового возмещения.



Классический пример. В октябре 2014 года пожар на арендованных складах уничтожил медикаменты и медицинские средства на десятки миллиардов сумов, принадлежащие фармацевтическим компаниям ASKLEPIY, NIKA FARM SERVIS и NIKA PHARM. Имущество было застраховано в семи страховых компаниях – Alfa Invest, Asia Inshurans, Kapital Sug’urta, Temiryo’l Sug’urta, Xalq Sug’urta, Uzagro Sug’urta и Universal Sug’urta, – незамедлительно получивших уведомления о наступлении страхового случая и выплате страхового возмещения. На дворе – лето 2018 года, но страхового возмещения погорельцы так и не получили.



Долгое расследование, завершившееся вынесением приговора в отношении прораба строительной компании, осуществлявшей кровельные работы на крыше складских помещений. Параллельное расследование страховых компаний, под различными предлогами отказывавших в выплате компенсации, и в конечном итоге уклонившихся от выплаты…



Казалось, обращение в хозяйственный (сейчас он называется экономическим) суд – орган, призванный по закону проводить объективное разбирательство и выносить справедливый вердикт – разрешит эту ситуацию, но нет. Пасует и Торгово-промышленная Палата, проституированная еще прежним председателем, благополучно перебравшимся на службу в Великобританию. Судите сами: ее Ташкентское городское территориальное управление сначала обращается в суд с 11-ю исками к страховым компаниям, но на первом же судебном заседании без объяснения причин отказывается от них.



Суд занимает позицию страховых компаний на основании того, что в ходе разбирательства по уголовному делу якобы не был установлен ущерб, нанесенный фармацевтическим компаниям. Якобы, поскольку был установлен. И не только предварительным следствием, но и тем же судьей по уголовным делам, который в письме, предоставленном на запрос адвоката одной из страховых компаний всего лишь за один день (какая спешка!), отрицал факт установления размера ущерба, и то лишь применительно к компании ASKLEPIY. Вопреки очевидному и доказанному, судья хозяйственного суда также закладывает в основу решений мнение страховщиков о якобы грубом нарушении фармацевтическими компаниями правил пожарной безопасности. Дескать, сами виноваты. Ссылки погорельцев на ст. 955 Гражданского кодекса, согласно которой страховые компании не имеют права отказывать в выплате страхового возмещения, если не доказан умысел страхователей в наступлении страхового случая, эффекта не возымели ни в суде первой, ни в суде кассационной инстанции.



Погорельцы пробиваются на личный приём к государственному советнику президента Т. Худайбергенову, объясняя ему ситуацию Результат? ASKLEPIY получает письмо Ташкентского городского суда по уголовным делам, подтверждающее незаконность письма судьи, идущего вразрез вынесенному им же приговору.



Через несколько месяцев, 29 ноября 2017 года, Пленум Верховного суда принимает постановление «О некоторых вопросах применения судами норм законодательства, регулирующих отношения в сфере страхования», которое, казалось бы, ставит жирную точку в спорой ситуации. Оно полностью подтверждает законность и обоснованность позиции фармацевтических компаний и признаёт ничтожным условие, при котором страховщик отказывает в выплате страхового возмещения даже при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности страхователя либо выгодоприобретателя. Проще говоря, обязаны возместить, если не доказано, что подожгли склады сами владельцы имущества.



В связи с этим даже потерял актуальность приговор суда, который, к слову сказать, спустя два года после вступления в силу вдруг опротестовывает прокурор г.Ташкента (рассмотрение протеста назначено на 19 июня) и именно в тот день, когда фармацевтическим компаниям была направлена отписка на надзорные заявления, адресованные Генеральному прокурору. Совпадение?



Оказалось, что ни разъяснение Пленума Верховного суда о применении законодательства, ни сам Закон - не указ для судей Верховного суда и сотрудников Управления по обеспечению полномочий прокурора в экономическом судопроизводстве Генеральной прокуратуры. По крайней мере, это показывает ход затянувшейся тяжбы. Почему?



Страхователи предполагают подкуп судейских и прокурорских чиновников на очень высоком уровне. В частных беседах, ссылаясь на источники, заслуживающие доверия, они называют и размер «вознаграждения» за отказ в возмещении страхового ущерба. Суммы, поверьте, весьма внушительные, хотя и в разы меньше тех, что пришлось бы выплатить страховым компаниям. Не будем озвучивать имена-фамилии и должности предполагаемых участников коррупционной схемы, скажем лишь, что их при внимательном прочтении можно найти в сданной полтора месяца назад жалобе на имя Генерального прокурора и письме, недавно направленном в виртуальную приемную президента страны.



Правда, при одном непременном условии: если прочесть внимательно и не предвзято.



P.S. Из-за сложившейся ситуации фармацевтические компании оказались на грани краха. Да, благодаря финансовой поддержке иностранных инвесторов и местных кредиторов они всё ещё держатся на плаву. В случае если ситуация не найдёт своего законного решения, компаниям не останется ничего, как прекратить производственную деятельность и уволить более 1,5 тысяч человек. Плюс государственный бюджет недосчитается более 20 млрд. сумов, ежегодно уплачиваемых компаниями в качестве налогов. Насколько это соответствует требованиям президента страны, неустанно подчеркивающего важность каждого рабочего места, а на днях упрекнувшего чиновников в появлении «налоговых дыр»?



Классический пример. В октябре 2014 года пожар на арендованных складах уничтожил медикаменты и медицинские средства на десятки миллиардов сумов, принадлежащие фармацевтическим компаниям ASKLEPIY, NIKA FARM SERVIS и NIKA PHARM. Имущество было застраховано в семи страховых компаниях – Alfa Invest, Asia Inshurans, Kapital Sug’urta, Temiryo’l Sug’urta, Xalq Sug’urta, Uzagro Sug’urta и Universal Sug’urta, – незамедлительно получивших уведомления о наступлении страхового случая и выплате страхового возмещения. На дворе – лето 2018 года, но страхового возмещения погорельцы так и не получили.Долгое расследование, завершившееся вынесением приговора в отношении прораба строительной компании, осуществлявшей кровельные работы на крыше складских помещений. Параллельное расследование страховых компаний, под различными предлогами отказывавших в выплате компенсации, и в конечном итоге уклонившихся от выплаты…Казалось, обращение в хозяйственный (сейчас он называется экономическим) суд – орган, призванный по закону проводить объективное разбирательство и выносить справедливый вердикт – разрешит эту ситуацию, но нет. Пасует и Торгово-промышленная Палата, проституированная еще прежним председателем, благополучно перебравшимся на службу в Великобританию. Судите сами: ее Ташкентское городское территориальное управление сначала обращается в суд с 11-ю исками к страховым компаниям, но на первом же судебном заседании без объяснения причин отказывается от них.Суд занимает позицию страховых компаний на основании того, что в ходе разбирательства по уголовному делу якобы не был установлен ущерб, нанесенный фармацевтическим компаниям. Якобы, поскольку был установлен. И не только предварительным следствием, но и тем же судьей по уголовным делам, который в письме, предоставленном на запрос адвоката одной из страховых компаний всего лишь за один день (какая спешка!), отрицал факт установления размера ущерба, и то лишь применительно к компании ASKLEPIY. Вопреки очевидному и доказанному, судья хозяйственного суда также закладывает в основу решений мнение страховщиков о якобы грубом нарушении фармацевтическими компаниями правил пожарной безопасности. Дескать, сами виноваты. Ссылки погорельцев на ст. 955 Гражданского кодекса, согласно которой страховые компании не имеют права отказывать в выплате страхового возмещения, если не доказан умысел страхователей в наступлении страхового случая, эффекта не возымели ни в суде первой, ни в суде кассационной инстанции.Погорельцы пробиваются на личный приём к государственному советнику президента Т. Худайбергенову, объясняя ему ситуацию Результат? ASKLEPIY получает письмо Ташкентского городского суда по уголовным делам, подтверждающее незаконность письма судьи, идущего вразрез вынесенному им же приговору.Через несколько месяцев, 29 ноября 2017 года, Пленум Верховного суда принимает постановление «О некоторых вопросах применения судами норм законодательства, регулирующих отношения в сфере страхования», которое, казалось бы, ставит жирную точку в спорой ситуации. Оно полностью подтверждает законность и обоснованность позиции фармацевтических компаний и признаёт ничтожным условие, при котором страховщик отказывает в выплате страхового возмещения даже при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности страхователя либо выгодоприобретателя. Проще говоря, обязаны возместить, если не доказано, что подожгли склады сами владельцы имущества.В связи с этим даже потерял актуальность приговор суда, который, к слову сказать, спустя два года после вступления в силу вдруг опротестовывает прокурор г.Ташкента (рассмотрение протеста назначено на 19 июня) и именно в тот день, когда фармацевтическим компаниям была направлена отписка на надзорные заявления, адресованные Генеральному прокурору. Совпадение?Оказалось, что ни разъяснение Пленума Верховного суда о применении законодательства, ни сам Закон - не указ для судей Верховного суда и сотрудников Управления по обеспечению полномочий прокурора в экономическом судопроизводстве Генеральной прокуратуры. По крайней мере, это показывает ход затянувшейся тяжбы. Почему?Страхователи предполагают подкуп судейских и прокурорских чиновников на очень высоком уровне. В частных беседах, ссылаясь на источники, заслуживающие доверия, они называют и размер «вознаграждения» за отказ в возмещении страхового ущерба. Суммы, поверьте, весьма внушительные, хотя и в разы меньше тех, что пришлось бы выплатить страховым компаниям. Не будем озвучивать имена-фамилии и должности предполагаемых участников коррупционной схемы, скажем лишь, что их при внимательном прочтении можно найти в сданной полтора месяца назад жалобе на имя Генерального прокурора и письме, недавно направленном в виртуальную приемную президента страны.Правда, при одном непременном условии: если прочесть внимательно и не предвзято.