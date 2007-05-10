Взятки брать не перестали

По информации из хорошо осведомленного источника, в ночь с 13 на 14 июня при получении взятки в размере 40 тысяч долларов США с поличным был задержан сотрудник прокуратуры Мирзо-Улугбекского района Ташкента. Днями ранее мы сообщали, что при получении взятки в размере 50 тысяч долларов был задержан сотрудник прокуратуры Ташкентской области, ранее работавший в столичной прокуратуре.
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