Взятки брать не перестали



По информации из хорошо осведомленного источника, в ночь с 13 на 14 июня при получении взятки в размере 40 тысяч долларов США с поличным был задержан сотрудник прокуратуры Мирзо-Улугбекского района Ташкента. Днями ранее мы





Днями ранее мы сообщали , что при получении взятки в размере 50 тысяч долларов был задержан сотрудник прокуратуры Ташкентской области, ранее работавший в столичной прокуратуре.