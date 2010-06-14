«Талибан» пригласили к столу



18 июня средства массовой информации распространили Заявление МИД Узбекистана о проведении рабочих встреч с представителями движения «Талибан». В ходе диалога, укладывающегося в договоренности, достигнутые на Международной конференции по Афганистану в Ташкенте, стороны обсудили перспективы взаимодействия для установления долгосрочного мира и стабильности в Афганистане и его экономического развития.



Приветствуя взаимное введение режима прекращения огня между правительством Афганистана и движением «Талибан» в связи с празднованием Ид аль-Фитр, Узбекистан выразил надежду, что перемирие приобретет бессрочный характер. Кроме того, МИД Узбекистана подтвердил готовность «к созданию на любом этапе мирного процесса всех необходимых условий для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан».



