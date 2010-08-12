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Сенат можно было и упразднить...

Министерство иностранных дел и Сенат Олий Мажлиса Узбекистана сменят ташкентские адреса дислокации. МИД переедет в здание, специально построенное для администрации Ташкента, но позже переданное Народному банку, Сенаторы переедут в здание МИД, в котором при советской власти умещались ташкентский областной комитет компартии и обком комсомола. Здание Сената, по сведениям нашего источника, полностью отойдет администрации главы государства. Пока неясно, в каком качестве сохранится здание ЦК компартии Узбекистана, в котором с обретением независимости расположилась администрация первого президента Узбекистана.

Сенат можно было и упразднить...


Соб. инф.



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Просмотров: 805     20 июня 2018


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