Министерство иностранных дел и Сенат Олий Мажлиса Узбекистана сменят
ташкентские адреса дислокации. МИД переедет в здание, специально
построенное для администрации Ташкента, но позже переданное Народному
банку, Сенаторы переедут в здание МИД, в котором при советской власти
умещались ташкентский областной комитет компартии и обком комсомола.
Здание Сената, по сведениям нашего источника, полностью отойдет
администрации главы государства. Пока неясно, в каком качестве
сохранится здание ЦК компартии Узбекистана, в котором с обретением
независимости расположилась администрация первого президента
Узбекистана.
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