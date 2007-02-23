Лечиться, лечиться и ещё раз лечиться

Указом президента Узбекистана от 20 июня 2018 года отменены фиксированные цены на социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Под действие документа подпадают 98 отечественных и 201 импортных препарата и 44 изделия медицинского назначения, из которых 26 импортные. Указ также отменяет монополию ГУП O`zmedimpeks на поставку социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, медицинской техники и специального медицинского автотранспорта для государственных учреждений здравоохранения.

Как сказано в комментарии к указу президента, изменения не означают полной либерализации рынка. Часть лекарств и медицинских изделий, ввозимых по импорту и закупаемые у отечественных производителей, подлежат реализации по регулируемым ценам. То есть с применением предельных торговых надбавок, «определяемых независимо от числа посредников, участвующих в поставках, для оптовой реализации – в размерах не более 15% от покупной стоимости, для розничной реализации – не более 20% от оптовой цены».

Кроме того, с 1 августа 2018 года начнется признание результатов государственной регистрации лекарственных средств, в том числе лекарственных веществ (субстанций) и лекарственных препаратов, осуществленной в странах с высокими регуляторными требованиями.



