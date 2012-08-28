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Один утюг в одни руки

Постановлением правительства Узбекистана с 1 июля 2018 года вводятся количественные ограничения на беспошлинный ввоз товаров физическими лицами. В феврале этого года постановлением главы государства были введены финансовые ограничения на беспошлинный ввоз товаров для физических лиц на автодорожных (пешеходных), железнодорожных речных пунктов пропуска таможенной границы и в международных аэропортах.

К примеру, с 1 июля гражданин, воспользовавшийся автодорожным переходом, раз в месяц может ввезти 1 холодильник, стоимость которого не превышает 300 долларов, 1 стиральную машину, если она не дороже той же суммы, 1 газовую или электрическую плиту и так далее.

Несколько либеральнее правила на железнодорожных и речных переходах. Здесь, при том же количественном ограничении (не более 1 единицы товара), стоимость холодильника может достигать 1000 долларов. Максимальное финансовое послабление беспошлинного ввоза – до 2000 долларов, но при сохранении количества (1 единица), допускается в международных аэропортах.

На алкоголь, табачные изделия, парфюмерию и ювелирные изделия установлены количественные нормы беспошлинного ввоза при каждом пересечении границы, а не на календарный месяц. К примеру, 2 литра водки (вина, пива) можно нести свободно.

Один утюг в одни руки


Соб. инф.



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Просмотров: 755     24 июня 2018


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