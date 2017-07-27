Avtotest: обучение без ответственности



Постановление о предоставлении ООО Avtotest Report исключительного права подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей - на сегодняшний день единственный документ подобного уровня, вызвавший не проходящие ропот, возмущение и недовольство населения, граничащие с протестом. И это закономерно, поскольку ни в одной стране мира не рискнули под предлогом «внедрения инновационных технологий» каждые два года изымать деньги у всех субъектов предпринимательства, имеющих автотранспорт, необходимый для осуществления производственной или коммерческой деятельности. Причем, изымать в пользу одной коммерческой структуры, без вариантов. Повторим: ни в одной стране мира до подобного не додумались.



Постановление, надо отдать должное, практически по выходу было подвергнуто грамотному юридическому разбору на сайте Anhor.uz (пройдите



Казалось, его должны, как минимум, доработать, как максимум – отменить. Но нет, на издание, опубликовавшее материал, ООО Avtotest Report тут же



А спорных моментов – пруд пруди. К примеру, одной из причин обязательной переподготовки водителей автотранспорта юридических лиц первоначально назвали статистику дорожно-транспортных происшествий. Однако, ложь



Совершенно очевидно, что бардак на дорогах вызван не тем, что водитель не в состоянии отличить зеленый свет от красного, а серьезным дефицитом общей культуры населения, наглостью определенной категории граждан, презирающих других участников дорожного движения в силу собственного имущественного или социального статуса, либо статуса ближайших родственников. Таким не Avtotest нужен, им даже «Маънавият ва маърифат» не поможет.



В конце минувшей недели на Кутузовском проспекте Москвы в аварии заживо сгорела группа мажоров, решивших в очередной раз продемонстрировать собственную исключительность, проехав по центру российской столицы на скорости 200 километров в час. Пресекла гонку не полиция, как должно быть, а простая женщина, переходившая проспект в неположенном месте. Ценой собственной жизни.



А теперь давайте задумаемся: способны ли даже самые «передовые инновационные технологии» изменить мировоззрение публики с толстыми кошельками и абсолютным презрением к тем, кто беднее, а значит беспомощнее? То-то и оно.

Едем дальше. Почему постановление обязывает получить сертификат ООО Avtotest Report и тех, кто годами ездит без нарушений, и тех, кто совершает их регулярно? Почему отсутствует дифференцированный подход? Только потому, что деньги важнее справедливости?



Как быть иностранцам, имеющим бизнес в Узбекистане, получившим водительские удостоверения в США, России, Германии и т.д. Действует ли в Узбекистане Венская конвенция о дорожном движении, обязывающая признать действительными международные водительские удостоверения на управление автотранспортными средствами безо всяких оговорок и дополнительных сертификатов? Или иностранные инвесторы тоже обязаны получить сертификат непонятного для их ума ООО? В постановлении ответа на вопрос нет, молчит пока и МИД Узбекистана, куда иностранцы направили соответствующие запросы.



Возникают сомнения в части периодичности повышения квалификации. Почему именно каждые два года? Почему не каждые пять или десять лет? У нас генетически дефективное население, не способное запомнить то, чему учили два года назад? Нет. В стране каждые два года принципиально меняются ПДД и технические характеристики автомобилей? Тоже нет. 20 лет выпускаем Nexia и еще 20 лет будем на ней ездить. По крайней мере, машин с газотурбинным двигателем на дорогах страны точно не предвидится.



И самое главное. Почему мы перестали доверять сотрудникам МВД, ответственным за квалификацию водительского состава, равно государственным, ведомственным или частным автошколам, специализирующимся на подготовке водителей? Берут взятки? Так наивно полагать, что их не станут брать в структурах Avtotest.



Обязательное наличие сертификата Avtotest Report у водителей, работающих на автотранспорте юридических лиц, перенесено с 1 июля на 1 сентября этого года. По истечении срока водителей начнут штрафовать, применяя ст.135 Административного кодекса. Однако уже сегодня очевидно, что имеющиеся учебные мощности частной структуры, монополизировавшей обучение и переподготовку водителей автотранспорта, не осилят такой объем. Юридическим лицам, работающим в Ташкенте, уже предлагают направить водителей в Гулистан, где очередь меньше. Хорошо, что не в Каракалпакстан, а ведь могли бы.



Тем временем люди, возмущенные, что с ними никто не считается, - плюются, матерят власть и вымещают свое недовольство в социальных сетях. Предприниматели безропотно перечисляют на расчетный счет ООО Avtotest по 345 тысяч сумов за каждого водителя. Владельцы Avtotest ежеминутно обогащаются и мысленно подсчитывают баснословную прибыль.



Мозгов не надо. Усилий – тоже. Конкурентов не предвидится. Тем, кто сдуру вздумает рискнуть и стать на пути, быстренько организуют арест за якобы вымогаемую взятку. Есть основания полагать, что уже в следующем году, с учетом «успешного опыта применения прогрессивных инновационных технологий», сертификат Avtotest Report в директивном порядке обяжут получить всех водителей Узбекистана. К тому времени и без того скудная «поляна» государственных, ведомственных и частных автошкол будет полностью зачищена, а стоимость обучения в Avtotest, соответственно, возрастет. Без вариантов. Уже сегодня здесь она на 30-40 процентов выше, нежели у не до конца забитых конкурентов. Денег много не бывает, аппетит приходит во время еды.



Если опять смолчим, придет день и очередной Test Report «продавит» постановление о регулярной и обязательной переподготовке в его центрах специалистов с дипломом о высшем образовании. Затем другой Test Report получит исключительное право на проведение тренингов для желающих вступить в брак с получением сертификата, без которого ЗАГС брак не зарегистрирует. Перечень предположений можно продолжить. Естественно, все это будет организовано на основе «прогрессивных инновационных технологий», с показом социально ориентированных мультфильмов.



Абсурд? Нет. Скорее, перспектива.



Редакция



P.S. В порядке предложения. Коль у власти нет желания считаться с общественным мнением относительно принудительной передачи сотен тысяч субъектов предпринимательства со статусом юридического лица в крепостное владение ООО Avtotest Report с обязательной и регулярной выплатой дани, почему бы не установить штрафные санкции для обучающей компании?



К примеру, в случае грубого нарушения ПДД водителем, имеющим сертификат Avtotest Report, штрафовать не только его, но и структуру, организовавшую тотальную и безальтернативную переподготовку. За каждое нарушение снимать с расчетного счета ООО сумму, равную 100-кратному МРЗП. Солидарная ответственность представляется вполне логичной - деньги за переподготовку (обучение) берут, а соблюдение ПДД не гарантируют. Предусмотрена же ответственность учителей за плохую успеваемость учеников…



Постановление, надо отдать должное, практически по выходу было подвергнуто грамотному юридическому разбору на сайте Anhor.uz (пройдите по ссылке и прочтите еще раз) как противоречащее законам «О нормативно-правовых актах», «О безопасности дорожного движения», «О конкуренции», «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции и услуг», «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности», «Об автомобильном транспорте» и т.д.Казалось, его должны, как минимум, доработать, как максимум – отменить. Но нет, на издание, опубликовавшее материал, ООО Avtotest Report тут же натравило Генеральную прокуратуру. В лучших традициях совсем недавнего прошлого. Основание? Издание, видите ли, осмелилось поставить под сомнение законность официального документа. И не суть важно, что пресса для того и существует, чтобы не принимать всё на веру, сомневаться и спорить.А спорных моментов – пруд пруди. К примеру, одной из причин обязательной переподготовки водителей автотранспорта юридических лиц первоначально назвали статистику дорожно-транспортных происшествий. Однако, ложь скоро вышла наружу. Согласно информации ГУБДД МВД, доля участия «казенных» автомобилей в общем объеме ДТП составляет всего 9,5 процента. То есть меньше десяти случаев на сто.Совершенно очевидно, что бардак на дорогах вызван не тем, что водитель не в состоянии отличить зеленый свет от красного, а серьезным дефицитом общей культуры населения, наглостью определенной категории граждан, презирающих других участников дорожного движения в силу собственного имущественного или социального статуса, либо статуса ближайших родственников. Таким не Avtotest нужен, им даже «Маънавият ва маърифат» не поможет.В конце минувшей недели на Кутузовском проспекте Москвы в аварии заживо сгорела группа мажоров, решивших в очередной раз продемонстрировать собственную исключительность, проехав по центру российской столицы на скорости 200 километров в час. Пресекла гонку не полиция, как должно быть, а простая женщина, переходившая проспект в неположенном месте. Ценой собственной жизни.Едем дальше. Почему постановление обязывает получить сертификат ООО Avtotest Report и тех, кто годами ездит без нарушений, и тех, кто совершает их регулярно? Почему отсутствует дифференцированный подход? Только потому, что деньги важнее справедливости?Как быть иностранцам, имеющим бизнес в Узбекистане, получившим водительские удостоверения в США, России, Германии и т.д. Действует ли в Узбекистане Венская конвенция о дорожном движении, обязывающая признать действительными международные водительские удостоверения на управление автотранспортными средствами безо всяких оговорок и дополнительных сертификатов? Или иностранные инвесторы тоже обязаны получить сертификат непонятного для их ума ООО? В постановлении ответа на вопрос нет, молчит пока и МИД Узбекистана, куда иностранцы направили соответствующие запросы.Возникают сомнения в части периодичности повышения квалификации. Почему именно каждые два года? Почему не каждые пять или десять лет? У нас генетически дефективное население, не способное запомнить то, чему учили два года назад? Нет. В стране каждые два года принципиально меняются ПДД и технические характеристики автомобилей? Тоже нет. 20 лет выпускаем Nexia и еще 20 лет будем на ней ездить. По крайней мере, машин с газотурбинным двигателем на дорогах страны точно не предвидится.И самое главное. Почему мы перестали доверять сотрудникам МВД, ответственным за квалификацию водительского состава, равно государственным, ведомственным или частным автошколам, специализирующимся на подготовке водителей? Берут взятки? Так наивно полагать, что их не станут брать в структурах Avtotest.Обязательное наличие сертификата Avtotest Report у водителей, работающих на автотранспорте юридических лиц, перенесено с 1 июля на 1 сентября этого года. По истечении срока водителей начнут штрафовать, применяя ст.135 Административного кодекса. Однако уже сегодня очевидно, что имеющиеся учебные мощности частной структуры, монополизировавшей обучение и переподготовку водителей автотранспорта, не осилят такой объем. Юридическим лицам, работающим в Ташкенте, уже предлагают направить водителей в Гулистан, где очередь меньше. Хорошо, что не в Каракалпакстан, а ведь могли бы.Тем временем люди, возмущенные, что с ними никто не считается, - плюются, матерят власть и вымещают свое недовольство в социальных сетях. Предприниматели безропотно перечисляют на расчетный счет ООО Avtotest по 345 тысяч сумов за каждого водителя. Владельцы Avtotest ежеминутно обогащаются и мысленно подсчитывают баснословную прибыль.Мозгов не надо. Усилий – тоже. Конкурентов не предвидится. Тем, кто сдуру вздумает рискнуть и стать на пути, быстренько организуют арест за якобы вымогаемую взятку. Есть основания полагать, что уже в следующем году, с учетом «успешного опыта применения прогрессивных инновационных технологий», сертификат Avtotest Report в директивном порядке обяжут получить всех водителей Узбекистана. К тому времени и без того скудная «поляна» государственных, ведомственных и частных автошкол будет полностью зачищена, а стоимость обучения в Avtotest, соответственно, возрастет. Без вариантов. Уже сегодня здесь она на 30-40 процентов выше, нежели у не до конца забитых конкурентов. Денег много не бывает, аппетит приходит во время еды.Если опять смолчим, придет день и очередной Test Report «продавит» постановление о регулярной и обязательной переподготовке в его центрах специалистов с дипломом о высшем образовании. Затем другой Test Report получит исключительное право на проведение тренингов для желающих вступить в брак с получением сертификата, без которого ЗАГС брак не зарегистрирует. Перечень предположений можно продолжить. Естественно, все это будет организовано на основе «прогрессивных инновационных технологий», с показом социально ориентированных мультфильмов.Абсурд? Нет. Скорее, перспектива.P.S. В порядке предложения. Коль у власти нет желания считаться с общественным мнением относительно принудительной передачи сотен тысяч субъектов предпринимательства со статусом юридического лица в крепостное владение ООО Avtotest Report с обязательной и регулярной выплатой дани, почему бы не установить штрафные санкции для обучающей компании?