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Долг платежом красен

В Ташкенте задержан подозреваемый в хищении 270 тысяч долларов США из хранилища филиала Национального банка Узбекистана. Им оказался один из сотрудников банка. Свои действия он объяснил необходимостью вернуть долги и выплатить кредиты за приобретенные раннее автомобили. С его слов, общий размер долга составлял 100 тысяч долларов.

Большую часть похищенных средств задержанный успел потратить за два выходных дня и первую половину понедельника, купив квартиру, бытовую технику и раздав долги.

Долг платежом красен


Соб. инф.



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Просмотров: 857     27 июня 2018


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