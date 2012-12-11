Долг платежом красен

В Ташкенте задержан подозреваемый в хищении 270 тысяч долларов США из хранилища филиала Национального банка Узбекистана. Им оказался один из сотрудников банка. Свои действия он объяснил необходимостью вернуть долги и выплатить кредиты за приобретенные раннее автомобили. С его слов, общий размер долга составлял 100 тысяч долларов.

Большую часть похищенных средств задержанный успел потратить за два выходных дня и первую половину понедельника, купив квартиру, бытовую технику и раздав долги.