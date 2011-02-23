Героин горит хорошо

26 июня Служба государственной безопасности Узбекистана провела ежегодную акцию по уничтожению изъятых из оборота наркотиков. Акция по традиции приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В этот раз в печь было отправлено более 1,6 тонны зелья, прошедшего в качестве вещественного доказательства в судах.
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