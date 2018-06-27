Ковровый бомбардировщик

27 июня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с дежурным американским «соловьем», известным своими восторженными трелями в адрес прежнего и нынешнего политического руководства Узбекистана, Фредериком Старром.

Большой ценитель дареных восточных ковров ручной работы, автор оперативно написанной книги «Новое лицо Узбекистана», представленной в начале мая в Вашингтоне, подчеркнув взаимосвязь динамичного развития Узбекистана и Центральной Азии, высказал министру свое видение ряда международных проблем.