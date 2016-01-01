Мзду не берём

27 июня журналисты Узбекистана отмечают свой профессиональный праздник. Днем ранее в Ташкенте состоялось первое заседание попечительского совета созданного в конце мая этого года Университета журналистики и массовых коммуникаций. Ректор университета Шерзод Кудратходжаев сообщил всем присутствующим, что в возглавляемом им вузе никогда не будут брать взятки и здесь станет невозможным использование противозаконных технологий при сдаче вступительных экзаменов.

По словам ректора, обучение будущих журналистов будут строить на принципиально новой методической базе, основу которой составят учебники и пособия, используемые в аналогичных вузах России, Турции, государств Евросоюза, США.

Прием документов абитуриентов уже начался. 61 процент студентов будет проходить обучение на коммерческой основе, 31 процент – на бюджете. Ректор поблагодарил ряд коммерческих и производственных структур за оказание спонсорской помощи, необходимой университету на стадии становления.