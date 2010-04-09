Рулить поручено прокурору

26 июня президент Узбекистана сменил председателя правления компании «Узавтосаноат». Освободив от должности Умида Салимова, он назначил на этот пост выходца из Генеральной прокуратуры Шавката Умурзакова.
Цель смены руководителя – ликвидировать коррупционную составляющую в деятельности компании, а также разработать концепцию развития автомобильной промышленности на обозримый период.
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