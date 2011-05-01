 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Обзор прессы: тенденции Ни мозгов, ни денег
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Ни мозгов, ни денег

25-30 июня 2018 года

Ведущие официальные СМИ 26 июля опубликовали сообщение УзА под заголовком «О телефонном разговоре президентов Узбекистана и Турции». «Глава нашего государства Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил Реджепа Таййипа Эрдогана с переизбранием на пост Президента Турецкой Республики и пожелал ему огромных успехов», - говорится в сообщении.

Ведущие печатные СМИ 27 июня на первых страницах поместили сообщение «Экономическая заинтересованность – основной фактор развития автомобилестроения». В нем говорится, что под председательством президента 26 июня состоялось совещание, посвященное выполнению производственных и экспортных показателей в автомобильной промышленности на текущий год, вопросам определения перспектив развития отрасли.

В этот же день в печати опубликовано большое постановление президента «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов государственной налоговой службы».

В печатных изданиях 28 июня опубликован отчет УзА под заголовком «Наша основная цель – качественное повышение уровня жизни населения». В нем сообщается, что под председательством президента 27 июня состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам реализации программ «Обод кишлок» и «Обод махалла», благоустройства населенных пунктов.

В этот же день на первых страницах всех республиканских печатных изданий опубликовано поздравление президента «Работникам печати и средств массовой информации». Газета также напечатали указ главы государства «О награждении в связи с днем работников печати и средств массовой информации группы работников сферы».

Кроме того, СМИ распространили указ президента «О государственной программе Yoshlar – kelajagimiz и постановления «О мерах по государственной поддержке создания Центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане» и «Об утверждении концепции укрепления института семьи в Республике Узбекистан».

В республиканских газетах 29 июня опубликованы постановления главы государства «О подготовке и проведении празднования 27-летия государственной независимости Республики Узбекистан» и «О создании Международного университета туризма «Шелковый путь».

В печати 29-30 июня опубликованы информационные сообщения о первом и втором дне работы пятнадцатого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса.
 
Ряд изданий 26 июня опубликовал текс резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе» и заявление Министерства иностранных дел Узбекистана, сделанное по этому поводу.

В СМИ Узбекистана 27 июня опубликованы репортажи об акции по уничтожению наркотических веществ, изъятых сотрудниками правоохранительных органов Узбекистана. Всего было сожжено более 1 тонны 605 кг наркотиков.

В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 28-29 июня опубликованы критические материалы, посвященные благоустройству. Так, 28 июня под заголовком «Взгляд на проблемы сквозь пальцы» рассказывается о проблемах одной из махаллей Сергелийского района. Граждане пожаловались корреспондентам на отсутствие детских площадок, неисправность канализации и коммуникаций, плохое санитарное состояние.

В этих изданиях 29 и 30 июня под рубрикой «На злобу дня» целая страница отведена на материал под заголовком «Пассивность, безответственность, иждивенческий настрой – преграды развития». Корреспонденты изданий из регионов рассказали о недостатках по реализации программы «Благоустроенное село».

Так автор из Кашкадарьинской области пишет, что представители штаба по реализации проекта «Благоустроенная махалля» в небольшом городке снесли пристройки, разобрали крыши. В результате месяц жители домов прячутся от дождей и палящего солнца, ожидая завершения работ. «По словам подрядчиков, у них нет денег на ремонт кровли. Тогда возникает вопрос: зачем рушили прежнюю, которую отремонтировали год назад?», - пишет автор.

У граждан возникли и проблемы с посещениями уборной, так старые снесли. Оказалось, что строители возвели общее помещение для отправления нужды. «Но уже несколько недель оно так и не функционирует. Наверное, ожидает торжественного открытия», - пишет газета.

В газете «Махалля» 30 июня под рубрикой «Горькая правда» опубликована реплика «Когда придет вода?». Ее автор пишет о жителях одного из районов Джизакской области, испытывающих проблемы с питьевой водой. По его данным, в махалле, где проживает 4300 человек, есть только четыре водопроводные колонки. Воду подают время от времени. «Вся махалля сбегается, когда в кранах появляется вода. В очереди могут стоять часами», - пишет журналист.

Издание профсоюзов «Ишонч» 30 июня опубликовало материал, заголовок которого в смысловом переводе звучит «Лишь бы отчитаться». Автор рассказывает о работах, проводимых в Хорезмской области в рамках реализации программы «Благоустроенное село». Журналист описывает свои наблюдения и приводит мнения людей. «Многие работы делаются формально, здания ремонтируют только с фасада, дороги не приводят в порядок», - пишет автор.

Газета «Узбекистон овози» опубликовала заметку под заголовком «Ответ хокима не удовлетворил заявителей». Над этим заголовком выноска: «Вниманию министра народного образования Шерзода Шерматова». В подзаголовке написано «Почему вопрос строительства школы в кишлаке Бекравот не решается?». Как пишет газета, жители села обращались во многие инстанции, но их просьба так и остается без ответа.

Газета «Хуррият» 29 июня поместила заметку под заголовком «Ташкентская подруга американского генерала». Речь о так называемых нигерийских письмах, когда простых граждан разводят на деньги. Автор приводит историю девушки из Ташкента, которая начала переписку в сети с бывшим высокопоставленным американским военным, служившим в Афганистане. Между ними складываются доверительны отношения. Генерал написал, что холост и хотел бы жениться, затем сообщил об отправлении невесте подарка. Правда, спустя неделю пришло письмо о том, что подарок по ошибке отправили в одну из стран Европы, и чтобы его получить надо заплатить 2500 евро. Девушка прежде чем занимать деньги установила, что такой адресат в США действительно есть, правда тот заявил, что ни с кем в Интернете не переписывался.

Ни мозгов, ни денег


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 287     1 июля 2018


Пересечения по теме
  • Хлеб продадут по предъявлению паспорта 1 мая 2011 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Двадцать лет, а ничего нет 24 декабря 2011 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • С тележкой по жизни 4 декабря 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Весь мир находится под впечатлением 8 марта 2015 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Президенту вынесли порицание 15 ноября 2008 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Внеклассное чтение 2 октября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Возвращение к традициям предков 25 мая 2015 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Возвращение к кириллице? 13 августа 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Темпы процветания настораживают 29 июня 2008 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • По ком звонит колокольчик? 22 декабря 2012 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • О колонизаторах и суверенитете 6 августа 2016 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Партийное покаяние 16 июля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Раньше ничего не было, а теперь всё есть 17 июля 2016 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Сколько ни сажай, все равно воруют 18 декабря 2010 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Одни вкусили, другие выкусили 3 декабря 2011 в рубрике Обзор прессы: тенденции


    •
     
    Архив новостей
    «    Июль 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Ни мозгов, ни денег
      1 июля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    2. Привилегии для богатых и влиятельных
      28 июня 2018 в рубрике Право
    3. Монетизация монумента
      28 июня 2018 в рубрике Факт
    4. Ковровый бомбардировщик
      27 июня 2018 в рубрике Связи
    5. Долг платежом красен
      27 июня 2018 в рубрике Бывает...
    6. Мзду не берём
      27 июня 2018 в рубрике Дата
    7. Героин горит хорошо
      27 июня 2018 в рубрике Факт
    8. Рулить поручено прокурору
      27 июня 2018 в рубрике Назначения
    9. Avtotest: обучение без ответственности
      26 июня 2018 в рубрике Мнение
    10. Один утюг в одни руки
      24 июня 2018 в рубрике Экономика
    11. Гдляна призвали к совести
      23 июня 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    12. Лечиться, лечиться и ещё раз лечиться
      21 июня 2018 в рубрике Факт
    13. Заказ САМСА
      20 июня 2018 в рубрике Связи
    14. Сенат можно было и упразднить...
      20 июня 2018 в рубрике Факт
    15. «Талибан» пригласили к столу
      19 июня 2018 в рубрике Политика
    16. Выход к морю или путь в тупик?
      18 июня 2018 в рубрике Мнение
    17. Взятки брать не перестали
      18 июня 2018 в рубрике Бывает...
    18. Sug’urta, но не та
      18 июня 2018 в рубрике Право
    19. Филькина грамота
      17 июня 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    20. Пусть чисты будут душа и совесть
      14 июня 2018 в рубрике Дата
    21. Вместе мы - одна семья
      14 июня 2018 в рубрике Соседи
    22. Первый тайм мы ещё отыграем
      14 июня 2018 в рубрике Братья
    23. На свободу - с благими помыслами
      13 июня 2018 в рубрике Факт
    24. В то время, когда космические корабли...
      12 июня 2018 в рубрике Факт
    25. Три дня праздника
      12 июня 2018 в рубрике Дата
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Как украсть миллион долларов  (8316 просмотров)
      1 июня 2018 с сайта Ситуация
    2. Прокурора взяли с поличным  (8103 просмотров)
      5 июня 2018 с сайта Право
    3. Отсидел и вернулся  (7521 просмотров)
      6 июня 2018 с сайта Назначения
    4. Ташкент не сразу строился  (6394 просмотров)
      7 июня 2018 с сайта Ракурс
    5. Взятки брать не перестали  (6381 просмотров)
      18 июня 2018 с сайта Бывает...
    6. Прибыл в гости - считай дни  (5622 просмотров)
      1 июня 2018 с сайта Факт
    7. Не всё плот, что не тонет  (5620 просмотров)
      11 июня 2018 с сайта Взгляд непостороннего
    8. Сенат можно было и упразднить...  (5446 просмотров)
      20 июня 2018 с сайта Факт
    9. Сбылась мечта милиционера  (5200 просмотров)
      10 июня 2018 с сайта Назначения
    10. В то время, когда космические корабли...  (4472 просмотров)
      12 июня 2018 с сайта Факт
    11. Avtotest: обучение без ответственности  (4311 просмотров)
      26 июня 2018 с сайта Мнение
    12. ШОС с нас взять  (4114 просмотров)
      7 июня 2018 с сайта Связи
    13. Ликвидация исключительности  (4068 просмотров)
      1 июня 2018 с сайта Экономика
    14. В небо над Самаркандом  (4063 просмотров)
      1 июня 2018 с сайта Факт
    15. Sug’urta, но не та  (4027 просмотров)
      18 июня 2018 с сайта Право
    16. Первый тайм мы ещё отыграем  (3893 просмотров)
      14 июня 2018 с сайта Братья
    17. Три дня праздника  (3892 просмотров)
      12 июня 2018 с сайта Дата
    18. Лечиться, лечиться и ещё раз лечиться  (3872 просмотров)
      21 июня 2018 с сайта Факт
    19. От Франтсии до Мукулистона и Полпши  (3846 просмотров)
      3 июня 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    20. Один утюг в одни руки  (3821 просмотров)
      24 июня 2018 с сайта Экономика
    21. На свободу - с благими помыслами  (3376 просмотров)
      13 июня 2018 с сайта Факт
    22. Заказ САМСА  (3325 просмотров)
      20 июня 2018 с сайта Связи
    23. Выход к морю или путь в тупик?  (3323 просмотров)
      18 июня 2018 с сайта Мнение
    24. Вместе мы - одна семья  (3215 просмотров)
      14 июня 2018 с сайта Соседи
    25. Ковровый бомбардировщик  (3005 просмотров)
      27 июня 2018 с сайта Связи
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства