Ни мозгов, ни денег



25-30 июня 2018 года



Ведущие официальные СМИ 26 июля опубликовали сообщение УзА под заголовком «О телефонном разговоре президентов Узбекистана и Турции». «Глава нашего государства Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил Реджепа Таййипа Эрдогана с переизбранием на пост Президента Турецкой Республики и пожелал ему огромных успехов», - говорится в сообщении.



Ведущие печатные СМИ 27 июня на первых страницах поместили сообщение «Экономическая заинтересованность – основной фактор развития автомобилестроения». В нем говорится, что под председательством президента 26 июня состоялось совещание, посвященное выполнению производственных и экспортных показателей в автомобильной промышленности на текущий год, вопросам определения перспектив развития отрасли.



В этот же день в печати опубликовано большое постановление президента «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов государственной налоговой службы».



В печатных изданиях 28 июня опубликован отчет УзА под заголовком «Наша основная цель – качественное повышение уровня жизни населения». В нем сообщается, что под председательством президента 27 июня состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам реализации программ «Обод кишлок» и «Обод махалла», благоустройства населенных пунктов.



В этот же день на первых страницах всех республиканских печатных изданий опубликовано поздравление президента «Работникам печати и средств массовой информации». Газета также напечатали указ главы государства «О награждении в связи с днем работников печати и средств массовой информации группы работников сферы».



Кроме того, СМИ распространили указ президента «О государственной программе Yoshlar – kelajagimiz и постановления «О мерах по государственной поддержке создания Центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане» и «Об утверждении концепции укрепления института семьи в Республике Узбекистан».



В республиканских газетах 29 июня опубликованы постановления главы государства «О подготовке и проведении празднования 27-летия государственной независимости Республики Узбекистан» и «О создании Международного университета туризма «Шелковый путь».



В печати 29-30 июня опубликованы информационные сообщения о первом и втором дне работы пятнадцатого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса.



Ряд изданий 26 июня опубликовал текс резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе» и заявление Министерства иностранных дел Узбекистана, сделанное по этому поводу.



В СМИ Узбекистана 27 июня опубликованы репортажи об акции по уничтожению наркотических веществ, изъятых сотрудниками правоохранительных органов Узбекистана. Всего было сожжено более 1 тонны 605 кг наркотиков.



В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 28-29 июня опубликованы критические материалы, посвященные благоустройству. Так, 28 июня под заголовком «Взгляд на проблемы сквозь пальцы» рассказывается о проблемах одной из махаллей Сергелийского района. Граждане пожаловались корреспондентам на отсутствие детских площадок, неисправность канализации и коммуникаций, плохое санитарное состояние.



В этих изданиях 29 и 30 июня под рубрикой «На злобу дня» целая страница отведена на материал под заголовком «Пассивность, безответственность, иждивенческий настрой – преграды развития». Корреспонденты изданий из регионов рассказали о недостатках по реализации программы «Благоустроенное село».



Так автор из Кашкадарьинской области пишет, что представители штаба по реализации проекта «Благоустроенная махалля» в небольшом городке снесли пристройки, разобрали крыши. В результате месяц жители домов прячутся от дождей и палящего солнца, ожидая завершения работ. «По словам подрядчиков, у них нет денег на ремонт кровли. Тогда возникает вопрос: зачем рушили прежнюю, которую отремонтировали год назад?», - пишет автор.



У граждан возникли и проблемы с посещениями уборной, так старые снесли. Оказалось, что строители возвели общее помещение для отправления нужды. «Но уже несколько недель оно так и не функционирует. Наверное, ожидает торжественного открытия», - пишет газета.



В газете «Махалля» 30 июня под рубрикой «Горькая правда» опубликована реплика «Когда придет вода?». Ее автор пишет о жителях одного из районов Джизакской области, испытывающих проблемы с питьевой водой. По его данным, в махалле, где проживает 4300 человек, есть только четыре водопроводные колонки. Воду подают время от времени. «Вся махалля сбегается, когда в кранах появляется вода. В очереди могут стоять часами», - пишет журналист.



Издание профсоюзов «Ишонч» 30 июня опубликовало материал, заголовок которого в смысловом переводе звучит «Лишь бы отчитаться». Автор рассказывает о работах, проводимых в Хорезмской области в рамках реализации программы «Благоустроенное село». Журналист описывает свои наблюдения и приводит мнения людей. «Многие работы делаются формально, здания ремонтируют только с фасада, дороги не приводят в порядок», - пишет автор.



Газета «Узбекистон овози» опубликовала заметку под заголовком «Ответ хокима не удовлетворил заявителей». Над этим заголовком выноска: «Вниманию министра народного образования Шерзода Шерматова». В подзаголовке написано «Почему вопрос строительства школы в кишлаке Бекравот не решается?». Как пишет газета, жители села обращались во многие инстанции, но их просьба так и остается без ответа.



Газета «Хуррият» 29 июня поместила заметку под заголовком «Ташкентская подруга американского генерала». Речь о так называемых нигерийских письмах, когда простых граждан разводят на деньги. Автор приводит историю девушки из Ташкента, которая начала переписку в сети с бывшим высокопоставленным американским военным, служившим в Афганистане. Между ними складываются доверительны отношения. Генерал написал, что холост и хотел бы жениться, затем сообщил об отправлении невесте подарка. Правда, спустя неделю пришло письмо о том, что подарок по ошибке отправили в одну из стран Европы, и чтобы его получить надо заплатить 2500 евро. Девушка прежде чем занимать деньги установила, что такой адресат в США действительно есть, правда тот заявил, что ни с кем в Интернете не переписывался.



