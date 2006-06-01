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С каждым годом радостнее жить

Указом президента Узбекистана с 15 июля 2018 года в среднем в 1,07 раза повышены размеры заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий и пособий. Таким образом, со второй половины июля МРЗП в стране составит 184 300 сумов в месяц (против 172 240 сумов сегодня), размер пенсии по возрасту – 360 460 сумов в месяц, размер пособий инвалидам с детства - 360 460 сумов в месяц, размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, в размере 221 190 сумов в месяц.

Если принять во внимание, что на день указа главы государства официальный курс доллара США к национальной валюте Узбекистана выражается пропорцией 1:7872, не сложно подсчитать, что МРЗП с 15 июля этого года будет равен $23,4. Цифры, однако, не свидетельствуют о том, что кто-то в стране действительно получает такую зарплату. МРЗП – базовый элемент, от которого отталкиваются при начислении налогов, административных штрафов, таможенных платежей и т.д.

С каждым годом радостнее жить


Соб. инф.



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Просмотров: 987     3 июля 2018


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