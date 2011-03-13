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От обмена к обмену

Постановлением правительства Узбекистана до 31 декабря 2019 года на территории страны продлен срок действия паспортов старого образца, не имеющих биометрических данных. Легитимность паспортов этого типа за рубежом ограничена сроком их действия.

Напомним, что ввод паспортов с биометрическими данными владельцев начался в Узбекистане 1 января 2011 года. Первоначально его планировали завершить до 31 декабря 2015 года, а когда стала очевидна невыполнимость поставленной задачи, срок обмена продлили до 1 июля 2018 года. Но и этого оказалось недостаточно. Согласно информации МВД, на конец июня 2018 года биометрические паспорта получили 21 миллион 194 тысячи граждан, что чуть меньше 95 процентов от общего числа.

В связи с этим возникает вопрос – зачем Узбекистану, еще не завершившему процедуру биометрической паспортизации населения, приступать к дополнительному обмену документов, предполагающему введение удостоверений личности для внутреннего использования и загранпаспорта – для внешнего?

От обмена к обмену


Соб. инф.



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Просмотров: 304     6 июля 2018


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