Посетили школы, синагоги и кладбища

С 1 по 5 июля состоялся первый в современной истории визит в Узбекистан главного ашкеназского раввина Израиля Давида Лау и делегации еврейских организаций из Израиля и США. Гости посетили Ташкент, Самарканд и Бухару, посетили синагоги, школы с углубленным изучением иврита, еврейские кладбища, встретились с представителями еврейских общин.

4 июля члены делегации побеседовали с председателем Управления мусульман Узбекистана муфтием Усмонхоном Алимовым и посетили Комитет по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана.







