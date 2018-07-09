Издержки заблуждений



8 июля своё 46-летие в местах лишения свободы встретит эффектная, категоричная и амбициозная старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова. Пятью сутками ранее 40-летний рубеж перешагнула находящаяся на свободе Лола Каримова-Тиллаева - младшая дочь почившего национального лидера, всегда пытавшаяся соответствовать популярности старшей.



Стремительно летят годы. На момент обретения Узбекистаном государственного суверенитета первой было 19, второй и того меньше – 13. Взросление барышень шло параллельно усилению их влияния и увеличению личного и семейного богатства. В период правления отца их, как и его, в стране обожали и ненавидели, причем, у каждого на то были свои веские причины.



Примеряли ли на себя сёстры судьбу детей диктаторов, выбитых с постов смертью или противниками? Наверняка, но обе надеялись, что тюрьма или забвение обойдут стороной, а история писана не про них...



