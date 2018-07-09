Издержки заблуждений

8 июля своё 46-летие в местах лишения свободы встретит
эффектная, категоричная и амбициозная старшая дочь первого президента
Узбекистана Гульнара Каримова. Пятью сутками ранее 40-летний рубеж
перешагнула находящаяся на свободе Лола Каримова-Тиллаева - младшая дочь
почившего национального лидера, всегда пытавшаяся соответствовать
популярности старшей.
Стремительно летят годы. На момент
обретения Узбекистаном государственного суверенитета первой было 19,
второй и того меньше – 13. Взросление барышень шло параллельно усилению
их влияния и увеличению личного и семейного богатства. В период
правления отца их, как и его, в стране обожали и ненавидели, причем, у
каждого на то были свои веские причины.
Примеряли ли на себя
сёстры судьбу детей диктаторов, выбитых с постов смертью или
противниками? Наверняка, но обе надеялись, что тюрьма или забвение
обойдут стороной, а история писана не про них...
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