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Куры дохнут, народ платит

2-7 июля 2018 года

В республиканских газетах 3 июля опубликованы указ главы государства «О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий» и постановление «О создании Университета Пучон в городе Ташкенте».

В печатных СМИ 5 июля распространен анонс «О предстоящем визите Президента Узбекистана в Казахстан».

В этот же день газеты опубликовали отчет УзА «Завтрашний день зависит от проявления заботы о молодежи сегодня». В нем сообщается, что президент провел видеоселекторное совещание, «посвященное вопросам адресной и системной работы с молодежью, создания достойных условий для обеспечения ее занятости».

В республиканских СМИ 6 июля опубликовано два постановления президента «О дальнейших мерах по оптимизации порядка въезда иностранных граждан в Республику Узбекистан» и «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции Республики Узбекистан».

В субботних номерах газет опубликован отчет о пребывании главы государства в Астане под заголовком «Успехи Казахстана радуют Узбекистан как близкого друга и соседа». В нем говорится о том, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 6 июля посетил Казахстан и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию города Астаны.

В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» на минувшей неделе опубликованы законы «О ратификации Соглашения между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой об экстрадиции», «Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах», «О ратификации Договора между Узбекистаном и Таджикистаном об отдельных участках узбекско-таджикской Государственной границы» и «О медиации».

В этих же изданиях 4 июля опубликовано интервью с уроженцем Узбекистана, успешно работающим в США под заголовком «Джолдас Кулджанов: «Счастлив, что могу помочь в модернизации здравоохранения Узбекистана». «Наш соотечественник ортопед-хирург Джолдас Кулджанов пять раз избирался лучшим врачом США. Уроженец Нукуса, выпускник Самаркандского государственного медицинского института возглавляет департамент в клинике Сент-Луисского университета. В год профессор проводит более 700 сложных операций в США и мире. Одним из первых он откликнулся на призыв Президента Узбекистана к работающим за рубежом врачам, и, опираясь на богатый опыт и знания, вносит свой вклад в развитие медицины в стране», - пишут газеты.

Узбекские СМИ пишут о внешней показухе и желании поскорей рапортовать о выполнении программы «Благоустроенная махалля». Так в заметке «Исполнение застопорилось» в газете «Ишонч» 7 июля рассказывается о том, что в одном из районов Джизакской области обещаний было много, а реальных перемен нет. Местные жители рассказали журналисту, что на работы по благоустройству с них собирают деньги, заставляют фасады сделать одинаковыми, а на другие более важные проблемы внимания не обращают. «Снесли пристройки, коровник, туалет. Теперь нет ничего. Воду таскаем, проблема сжиженного газа не решается третий месяц», - жалуются люди.

Газета XXI Asr опубликовала критический фоторепортаж под заголовком «Есть ли у дороги хозяин?». Автор пишет о запущенном состоянии внутренних дорог, приводит примеры из разных регионов страны. Называет и причины: низкое качество работ дорожников, недостаток средств, дефицит необходимых материалов.

Другое партийное издание – «Миллий тикланиш» - 4 июля поместило на своих страницах фоторепортаж с улиц Ташкента, где скопился мусор и ветки деревьев.

Газета «Оила даврасида» под рубрикой «Актуальная тема» опубликовала критическую статью под заголовком «Куры подохли, но в чем вина 81-летней старухи». Автор описывает выделение кредитов на содержание кур в одной из областей. Как оказалось, денег люди не видели, банки без них договорились с производителями, перечислили им деньги. «Каждую курочку оценили в 33 тысячи сумов. По документам нам выдано 200 кур, по факту 180. Объяснили, что 20 штук – это стоимость страховки и доставки», - рассказали журналисту собеседники. По их словам, куры переставали нестись через два-три дня, потом начинали дохнуть. На жалобы людям уже потом объяснили, что следовало давать птице специальный корм, которого нет. «Страховщики даже разговаривать с нами не хотят, обвиняют во всем нас, а кредит мы обязаны вернуть. Наше положение стало еще хуже», - жалуются несостоявшиеся птицеводы.  

В другой семье история повторилась. Но, взявшие кредит сын и невестка скончались, деньги банку теперь из своей пенсии платит их 81-летняя мать.

В еженедельнике «Жамият» опубликован материал, заголовок которого в смысловом переводе означает «Хокиму Дангары все нипочем». Над заголовком сделана выноска: «Вниманию хокимията Ферганской области!». Журналист, посетивший район, пишет о множестве проблем, которые ждут здесь своего решения.

В этом же издании под рубрикой «Обращения граждан» опубликован проблемный материал, озаглавленный «Хочу вернуть деньги, уплаченные за дешевое жилье». Журналист пишет о том, что граждан, получивших в Сергелийском районе жилье по доступным ценам, огорошили повышением цен. Люди взяли кредиты в банках, внесли первые взносы, планировали свои возможности, а их поставили перед таким фактом. «Я с большим трудом получил эту квартиру, занял денег на первый взнос, а тут такая неприятность. Теперь хочу, чтобы мне вернули выплаченные деньги, потому что новые цены я не осилю», - пишет новосел.

Куры дохнут, народ платит


Соб. инф.



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Просмотров: 88     8 июля 2018


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