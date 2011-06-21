Четверо в лодке

6 июля президенты Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в столицу Казахстана, чтобы поздравить Нурсултана Назарбаева с 78-летием и присоединиться к празднованию двадцатой годовщины со дня переименования Акмолы в Астану с приданием городу статуса столицы республики. То, что дата создания новой столицы совпала с днем рождения казахского аксакала, конечно же, не более чем случайное, хотя и знаковое, совпадение.
Не отметился на чествовании политического долгожителя и его детища только Аркадаг, видимо, не забывший, что именно Н. Назарбаев язвительно называл его предшественника Супермурад. Мало ли что придет в голову известному своим сарказмом президенту Казахстана при виде своего нынешнего туркменского коллеги, а посему лучше не рисковать.
Судя по отчету, лидеры государств постсоветского образования остались довольны общением не только друг с другом, но и продемонстрированным по случаю роботом. Разговоры с роботами, сопровождаемые редкостным умилением на лицах вельможных собеседников, похоже, вообще становятся обязательными. Они – как демонстрация достижений научно-технической мысли на региональном уровне. Мол, не хуже других...
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