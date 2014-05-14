Тяжело в ученье - легко в раю



С предстоящего 2018-2019 учебного года в Узбекистане существенно повышают плату за обучение в высших учебных заведениях. В среднем повышение составит 18,5 процента, хотя по отдельным направлениям – почти 25 процентов. И это притом, что высшее образование уже давно недоступно рядовым гражданам с низким уровнем доходов, преимущественно из сельской местности. К примеру, при МРЗП в $23 стоимость контракта на обучение в вузах страны эквивалентна $1100-$1500.



Министерство высшего образования



Напомним, что повышение минимального размера оплаты труда, пенсий и т.д. с 15 июля этого года в среднем на 7 процентов автоматически увеличило размер налогов, административных штрафов, цены на товары и услуги. Причем, цены на товары и услуги традиционно взлетают значительно раньше, чем дополнительные деньги доходят до адресатов. И, конечно же, в значительно больших, нежели символические надбавки, объемах.



Министерство высшего образования объяснило повышение необходимостью индексировать плату прямо пропорционально увеличению МРЗП, пенсий, стипендий и социальных пособий, а также обязательствами с 1 сентября 2018 года повысить на четверть зарплату профессорско-преподавательского состава вузов.Напомним, что повышение минимального размера оплаты труда, пенсий и т.д. с 15 июля этого года в среднем на 7 процентов автоматически увеличило размер налогов, административных штрафов, цены на товары и услуги. Причем, цены на товары и услуги традиционно взлетают значительно раньше, чем дополнительные деньги доходят до адресатов. И, конечно же, в значительно больших, нежели символические надбавки, объемах.