Ждём дочь и зятя

10 июля Центральный банк Узбекистана и Национальный банк Казахстана подписали Соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора, позволяющее казахстанским банкам работать на рыке Узбекистана. Ожидается, что первым откроет «дочку» в Узбекистане крупнейший в соседней стране «Народный банк» («Халык»), принадлежащий дочери президента Казахстана Динаре Кулибаевой и её супругу Тимуру Кулибаеву.
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