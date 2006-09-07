Ждём дочь и зятя



10 июля Центральный банк Узбекистана и Национальный банк Казахстана подписали Соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора, позволяющее казахстанским банкам работать на рыке Узбекистана. Ожидается, что первым





Ожидается, что первым откроет «дочку» в Узбекистане крупнейший в соседней стране «Народный банк» («Халык»), принадлежащий дочери президента Казахстана Динаре Кулибаевой и её супругу Тимуру Кулибаеву.