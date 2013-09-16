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Дом на набережной

Все, кто в нынешнюю летнюю духоту находит возможность хотя бы на пару деньков уехать в горы, долго не может забыть бесконечные пробки на дорогах, сумасшедшие цены за еду, за топчан у воды или аренду дачи. Народ ругается, говорит, что дешевле съездить в Турцию, но снова в выходные смотрит в сторону манящих прохладой гор.

Попытки навести порядок в Бостанлыкском районе всегда закачивались безуспешно. Маски шоу, которые еще недавно устраивали на дачах, где отдыхали горожане, заканчивались отъемом части доходов владельцев и шантажом. Земли захватывали стихийно и беспорядочно, вплоть до проезжей части автодороги, также шли стройки вдоль берега Чирчика.

Нынешняя попытка властей расширить дорогу и снести незаконные постройки, похоже, затронула не простых смертных. Ликвидация дворцов, как грибы после дождя выросших на левобережье Чирчика, вызвала шумное негодование в социальных сетях и не только. Скромные труженики дачного бизнеса жалуются, что у них отнимают нажитое непосильным трудом безо всякой компенсации, лишая местных жителей рабочих мест на ниве обслуживания отдыхающих.
 
Владельцы, большей частью проживающие в столице, не говорят, есть ли у них законные права на строительство вдоль русла реки, куда при отсутствии канализации они сливают отходы жизнедеятельности. Скромно умалчивают об оплате налогов за оказание услуг гражданам, достигающих 500 и более условных единиц в сутки. Воздерживаются и от комментариев по поводу того, что некоторые дачи местные давно называют борделями…

Почему здесь позволяли такое? Об этом могут поведать отстраненные на днях от работы начальник районной милиции и прокурор.

Проверки показали, что официальных документов у владельцев дворцов у воды либо нет вообще, либо они липовые. Мало того, строения стоят вблизи, либо прямо под высоковольтными линиями, что также категорически запрещено.

Разговоры о том, что чистят трассу для первого лица - миф, ничто иное, как попытка перенастроить внимание общественности и оставить всё, как есть.

Судя по всему, очередная попытка навести порядок вдоль русла Чирчика, снабжающего питьевой водой Ташкент и частично Ташкентскую область, - не разовая кампания, рассчитанная на устрашение с последующим «достижением договоренностей». Однако и власть должна удержаться от искушения постричь всех под одну гребенку, не ставя в один ряд «чистых» и «нечистых». Удастся ли это - покажет время.

Хайрулло Саидов

Дом на набережной






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Просмотров: 1075     12 июля 2018


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