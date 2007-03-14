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Капкан или приглашение к диалогу?

10 июля Генеральная прокуратура Узбекистана вынесла постановление об исключении имени авторитетного узбекского бизнесмена, исполняющего обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) и основателя благотворительного фонда «Мехржон» Гафура Рахимова из списка разыскиваемых лиц. Документом также отменена мера пресечения в виде заключения под стражу, вынесенная в отношении него ранее.

По заявлению представителя правоохранительных органов, на которое ссылается узбекская служба «Радио Свобода», прокуратура исключила все преграды, существовавшие для возвращения Г. Рахимова на историческую родину. Из сообщения следует, что правоприменительные структуры Узбекистана рассчитывают на сотрудничество Г. Рахимова со следствием, гарантируя ему «оптимальные формы процессуальных принудительных мер».

Напомним, что проблемы авторитетного бизнесмена и мецената, вынудившие его покинуть Узбекистан, начались в 2012 году, когда против него были выдвинуты обвинения в вымогательстве, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и другим статьям Уголовного кодекса. Со слов самого бизнесмена, сделано это было с подачи членов семьи Ислама Каримова. Они же, считает бизнесмен, инициировали включение его имени в санкционный список Минфина США, как члена международной преступной группировки, якобы специализирующейся на торговле наркотиками. С ленты розыска представительства Interpol в Узбекистане имя Гафура Рахимова было снято лишь после смерти первого президента Узбекистана – в середине сентября 2016 года.

В январе 2018 года 66-летний Гафур Рахимов стал исполняющим обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA), объединяющей боксеров-любителей. И уже 3 мая 2018 года на заседании Исполкома Международного Олимпийского Комитета в Лозанне, где был рассмотрен и обсужден отчет AIBA о проводимых реформах, глава МОК Томас Бах заявил, что ассоциация достигла прогресса и движется в правильном направлении. Он также сообщил, что в ходе заседания члены Исполкома МОК приняли решение о сохранении бокса в программе Юношеской Олимпиады, которая пройдет в октябре 2018 года в Буэнос-Айресе. Годом ранее Исполком МОК пригрозил исключить бокс из программ Юношеской Олимпиады 2018 года и летней Олимпиады 2020 года.

Казалось, бизнесмен и международный спортивный функционер, подключивший адвокатов для доказательства Минфину США своей непричастности к так называемому «Братскому кругу» и ранее выигравший несколько судебных процессов за рубежом по аналогичным обвинениям, может рассчитывать на возвращение в родную страну. Ан, нет. В середине июня этого года на сайте МВД появляется сообщение об объявлении его и его жены (дочери уважаемого генерала МВД Джаббара Камалходжаева, в начале девяностых возглавлявшего ГУВД Ташкента) в международный розыск…

Резонным представляется вопрос – как расценивать постановление Генеральной прокуратуры и комментарий к нему неназванного сотрудника надзорного ведомства? Стремление притупить бдительность бизнесмена с целью выманить его из эмиграции с последующим осуждением по предъявленным обвинениям или же - приглашение власти обсудить с ним условия возвращения? Судя по косвенным данным, Гафур Рахимов готов вложить свой капитал в экономику страны, взявшей курс на то, чтобы каждый человек жил в благополучии и достатке. Новой власти чистый капитал авторитетного бизнесмена тоже лишним не будет. Но объявить его чистым без проведения определенных процессуальных действий, наверное, сложно.

Капкан или приглашение к диалогу?


Редакция



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Просмотров: 667     13 июля 2018


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