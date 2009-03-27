 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ситуация Меняем Туробжона на Эркинжона
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Меняем Туробжона на Эркинжона

13 июля узбекское телевидение сообщило об отстранении главы администрации (хокима) Самаркандской области Туробжона Джураева «за злоупотребление должностью и совершение преступных действий». По версии TV, «он организовал целую вертикаль взяточничества ради собственной выгоды, развел местничество, вымогал денежные средства».

Параллельно с Т. Джураевым к уголовной ответственности привлечены его помощник, заместитель и чиновник, отвечавший за строительство. Первый и третий – с одинаковыми фамилиями, видимо, близкие родственники.

В то же время указа президента о снятии хокима, как и назначении на его место преемника, на момент подготовки текста нет ни на сайте президента Узбекистана, ни в ленте Национального информационного агентства.

Задержка с информированием, как минимум, странная, поскольку местные информационные порталы еще сутками ранее сообщили, что временно исполняющим обязанности хокима Самаркандской области утвержден Эркинжона Турдимов, возглавлявший Сурхандарьинскую область Узбекистана.

Тот самый Э. Турдимов что, судя по одной из последних публикаций, спокойно взирал на произвол в отношении российского инвестора, творящийся на подведомственной ему территории. Тот самый что, зная о нелегальном (по туристической визе) привлечении в Сурхандарью афганцев в качестве дешевой рабочей силы, закрывал на это глаза.

P. S. Когда текст был подготовлен к публикации в Сети появилось сообщение о взятии под стражу председателя правления компании «Уздонмахсулот» («Узхлебопродукт») Сурата Хайдарова и его зятя Джамшида Шарипова, работавшего здесь же. И того, и другого обвиняют в вымогательстве и получении взяток. Кто на очереди?..

Меняем Туробжона на Эркинжона


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 846     14 июля 2018


Пересечения по теме
  • HOPE, DOTS и скоротечная чахотка 27 марта 2009 в рубрике Ситуация
  • Страна без связи 17 июля 2012 в рубрике Ситуация
  • «Damas» признают опасным 29 мая 2009 в рубрике Ситуация
  • Эта абстрактная собственность 24 апреля 2007 в рубрике Ситуация
  • Рожать на рабочем месте 31 октября 2012 в рубрике Ситуация
  • На хитрую ГНИ есть патент с винтом 1 марта 2017 в рубрике Ситуация
  • Узбекистан просят на выход 30 августа 2011 в рубрике Ситуация
  • Вакцина, которая убивает 1 июля 2010 в рубрике Ситуация
  • Эта криминальная Фергана… 14 января 2010 в рубрике Ситуация
  • Нам света не надо, нам выборы светят 23 сентября 2009 в рубрике Ситуация
  • Бензина нет. Чего не станет еще? 9 июля 2010 в рубрике Ситуация
  • Медсестра в нагрузку 27 мая 2013 в рубрике Ситуация
  • Детей даже не на что покормить... 15 февраля 2016 в рубрике Ситуация
  • Землю дехканам или дехкан в землю? 10 апреля 2009 в рубрике Ситуация
  • Шантаж на дорогах 30 мая 2012 в рубрике Ситуация


    •
     
    Архив новостей
    «    Июль 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Меняем Туробжона на Эркинжона
      14 июля 2018 в рубрике Ситуация
    2. Утрите суровые слёзы...
      14 июля 2018 в рубрике Бывает...
    3. Капкан или приглашение к диалогу?
      13 июля 2018 в рубрике Ракурс
    4. В списках не значится
      12 июля 2018 в рубрике Политика
    5. Дом на набережной
      12 июля 2018 в рубрике Ситуация
    6. Тяжело в ученье - легко в раю
      11 июля 2018 в рубрике Власть
    7. Ждём дочь и зятя
      11 июля 2018 в рубрике Экономика
    8. Четверо в лодке
      9 июля 2018 в рубрике Братья
    9. Издержки заблуждений
      8 июля 2018 в рубрике Лица
    10. Куры дохнут, народ платит
      8 июля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    11. Посетили школы, синагоги и кладбища
      6 июля 2018 в рубрике Связи
    12. От обмена к обмену
      6 июля 2018 в рубрике Право
    13. Беспредел - иначе не скажешь
      5 июля 2018 в рубрике Народ
    14. Крипто, блокчейн и далее
      5 июля 2018 в рубрике Факт
    15. Зачем вы, девушки?
      3 июля 2018 в рубрике Связи
    16. С каждым годом радостнее жить
      3 июля 2018 в рубрике Народ
    17. Ни мозгов, ни денег
      1 июля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    18. Привилегии для богатых и влиятельных
      28 июня 2018 в рубрике Право
    19. Монетизация монумента
      28 июня 2018 в рубрике Факт
    20. Ковровый бомбардировщик
      27 июня 2018 в рубрике Связи
    21. Долг платежом красен
      27 июня 2018 в рубрике Бывает...
    22. Мзду не берём
      27 июня 2018 в рубрике Дата
    23. Героин горит хорошо
      27 июня 2018 в рубрике Факт
    24. Рулить поручено прокурору
      27 июня 2018 в рубрике Назначения
    25. Avtotest: обучение без ответственности
      26 июня 2018 в рубрике Мнение
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Взятки брать не перестали  (7241 просмотров)
      18 июня 2018 с сайта Бывает...
    2. Сенат можно было и упразднить...  (6521 просмотров)
      20 июня 2018 с сайта Факт
    3. Издержки заблуждений  (5883 просмотров)
      8 июля 2018 с сайта Лица
    4. Avtotest: обучение без ответственности  (5787 просмотров)
      26 июня 2018 с сайта Мнение
    5. Один утюг в одни руки  (4944 просмотров)
      24 июня 2018 с сайта Экономика
    6. Ковровый бомбардировщик  (4924 просмотров)
      27 июня 2018 с сайта Связи
    7. Привилегии для богатых и влиятельных  (4862 просмотров)
      28 июня 2018 с сайта Право
    8. Лечиться, лечиться и ещё раз лечиться  (4795 просмотров)
      21 июня 2018 с сайта Факт
    9. Зачем вы, девушки?  (4759 просмотров)
      3 июля 2018 с сайта Связи
    10. Sug’urta, но не та  (4475 просмотров)
      18 июня 2018 с сайта Право
    11. С каждым годом радостнее жить  (4292 просмотров)
      3 июля 2018 с сайта Народ
    12. Монетизация монумента  (3973 просмотров)
      28 июня 2018 с сайта Факт
    13. Рулить поручено прокурору  (3934 просмотров)
      27 июня 2018 с сайта Назначения
    14. Долг платежом красен  (3898 просмотров)
      27 июня 2018 с сайта Бывает...
    15. Заказ САМСА  (3863 просмотров)
      20 июня 2018 с сайта Связи
    16. Выход к морю или путь в тупик?  (3828 просмотров)
      18 июня 2018 с сайта Мнение
    17. Беспредел - иначе не скажешь  (3457 просмотров)
      5 июля 2018 с сайта Народ
    18. Вместе мы - одна семья  (3396 просмотров)
      14 июня 2018 с сайта Соседи
    19. Мзду не берём  (3389 просмотров)
      27 июня 2018 с сайта Дата
    20. От обмена к обмену  (3139 просмотров)
      6 июля 2018 с сайта Право
    21. Ни мозгов, ни денег  (3116 просмотров)
      1 июля 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    22. «Талибан» пригласили к столу  (3086 просмотров)
      19 июня 2018 с сайта Политика
    23. Героин горит хорошо  (3057 просмотров)
      27 июня 2018 с сайта Факт
    24. Четверо в лодке  (3023 просмотров)
      9 июля 2018 с сайта Братья
    25. Посетили школы, синагоги и кладбища  (2953 просмотров)
      6 июля 2018 с сайта Связи
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства