Меняем Туробжона на Эркинжона

13 июля узбекское телевидение сообщило об отстранении главы администрации (хокима) Самаркандской области Туробжона Джураева «за злоупотребление должностью и совершение преступных действий». По версии TV, «он организовал целую вертикаль взяточничества ради собственной выгоды, развел местничество, вымогал денежные средства».
Параллельно с Т. Джураевым к уголовной ответственности привлечены его помощник, заместитель и чиновник, отвечавший за строительство. Первый и третий – с одинаковыми фамилиями, видимо, близкие родственники.
В то же время указа президента о снятии хокима, как и назначении на его место преемника, на момент подготовки текста нет ни на сайте президента Узбекистана, ни в ленте Национального информационного агентства.
Задержка с информированием, как минимум, странная, поскольку местные информационные порталы еще сутками ранее сообщили, что временно исполняющим обязанности хокима Самаркандской области утвержден Эркинжона Турдимов, возглавлявший Сурхандарьинскую область Узбекистана.
Тот самый Э. Турдимов что, судя по одной из последних публикаций, спокойно взирал на произвол в отношении российского инвестора, творящийся на подведомственной ему территории. Тот самый что, зная о нелегальном (по туристической визе) привлечении в Сурхандарью афганцев в качестве дешевой рабочей силы, закрывал на это глаза.
P. S. Когда текст был подготовлен к публикации в Сети появилось сообщение о взятии под стражу председателя правления компании «Уздонмахсулот» («Узхлебопродукт») Сурата Хайдарова и его зятя Джамшида Шарипова, работавшего здесь же. И того, и другого обвиняют в вымогательстве и получении взяток. Кто на очереди?..
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