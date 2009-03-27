Меняем Туробжона на Эркинжона



13 июля узбекское телевидение сообщило об отстранении главы администрации (хокима) Самаркандской области Туробжона Джураева «за злоупотребление должностью и совершение преступных действий». По версии TV, «он организовал целую вертикаль взяточничества ради собственной выгоды, развел местничество, вымогал денежные средства».



Параллельно с Т. Джураевым к уголовной ответственности привлечены его помощник, заместитель и чиновник, отвечавший за строительство. Первый и третий – с одинаковыми фамилиями, видимо, близкие родственники.



В то же время указа президента о снятии хокима, как и назначении на его место преемника, на момент подготовки текста нет ни



Задержка с информированием, как минимум, странная, поскольку местные информационные порталы еще сутками ранее



Тот самый Э. Турдимов что, судя по



P. S. Когда текст был подготовлен к публикации в Сети появилось сообщение о взятии под стражу председателя правления компании «Уздонмахсулот» («Узхлебопродукт») Сурата Хайдарова и его зятя Джамшида Шарипова, работавшего здесь же. И того, и другого обвиняют в вымогательстве и получении взяток. Кто на очереди?..



Параллельно с Т. Джураевым к уголовной ответственности привлечены его помощник, заместитель и чиновник, отвечавший за строительство. Первый и третий – с одинаковыми фамилиями, видимо, близкие родственники.В то же время указа президента о снятии хокима, как и назначении на его место преемника, на момент подготовки текста нет ни на сайте президента Узбекистана, ни в ленте Национального информационного агентства.Задержка с информированием, как минимум, странная, поскольку местные информационные порталы еще сутками ранее сообщили , что временно исполняющим обязанности хокима Самаркандской области утвержден Эркинжона Турдимов, возглавлявший Сурхандарьинскую область Узбекистана.Тот самый Э. Турдимов что, судя по одной из последних публикаций , спокойно взирал на произвол в отношении российского инвестора, творящийся на подведомственной ему территории. Тот самый что, зная о нелегальном (по туристической визе) привлечении в Сурхандарью афганцев в качестве дешевой рабочей силы, закрывал на это глаза.Когда текст был подготовлен к публикации в Сети появилось сообщение о взятии под стражу председателя правления компании «Уздонмахсулот» («Узхлебопродукт») Сурата Хайдарова и его зятя Джамшида Шарипова, работавшего здесь же. И того, и другого обвиняют в вымогательстве и получении взяток. Кто на очереди?..