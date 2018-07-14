 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Бывает... Утрите суровые слёзы...
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Утрите суровые слёзы...

Семья младшей дочери первого президента Узбекистана продала крупнейший в стране коммерческий рынок Абу-Сахий, однако, кто получил его во владение, пока неясно, - сообщило агентство Рейтер, со ссылкой на два независимых источника.

Сказать, что новость в Узбекистане кого-то удивила – значит погрешить против истины. По крайней мере, смена собственника компании, монополизировавшей импорт товаров на максимально льготной основе, была прогнозируемой сразу же после смены власти. Опосредованно этот факт нашел подтверждение в декабре прошлого года, когда Абу-Сахий был переименован в Шёлковый путь. Тогда же в определенных кругах начала циркулировать версия относительно личности нового владельца компании, по некоторым данным, работающей на тех же, исключительно привилегированных условиях.

Утрите суровые слёзы...


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1046     14 июля 2018



 
Архив новостей
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 







 		Последние новости по рубрикам
  1. Меняем Туробжона на Эркинжона
    14 июля 2018 в рубрике Ситуация
  2. Утрите суровые слёзы...
    14 июля 2018 в рубрике Бывает...
  3. Капкан или приглашение к диалогу?
    13 июля 2018 в рубрике Ракурс
  4. В списках не значится
    12 июля 2018 в рубрике Политика
  5. Дом на набережной
    12 июля 2018 в рубрике Ситуация
  6. Тяжело в ученье - легко в раю
    11 июля 2018 в рубрике Власть
  7. Ждём дочь и зятя
    11 июля 2018 в рубрике Экономика
  8. Четверо в лодке
    9 июля 2018 в рубрике Братья
  9. Издержки заблуждений
    8 июля 2018 в рубрике Лица
  10. Куры дохнут, народ платит
    8 июля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  11. Посетили школы, синагоги и кладбища
    6 июля 2018 в рубрике Связи
  12. От обмена к обмену
    6 июля 2018 в рубрике Право
  13. Беспредел - иначе не скажешь
    5 июля 2018 в рубрике Народ
  14. Крипто, блокчейн и далее
    5 июля 2018 в рубрике Факт
  15. Зачем вы, девушки?
    3 июля 2018 в рубрике Связи
  16. С каждым годом радостнее жить
    3 июля 2018 в рубрике Народ
  17. Ни мозгов, ни денег
    1 июля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  18. Привилегии для богатых и влиятельных
    28 июня 2018 в рубрике Право
  19. Монетизация монумента
    28 июня 2018 в рубрике Факт
  20. Ковровый бомбардировщик
    27 июня 2018 в рубрике Связи
  21. Долг платежом красен
    27 июня 2018 в рубрике Бывает...
  22. Мзду не берём
    27 июня 2018 в рубрике Дата
  23. Героин горит хорошо
    27 июня 2018 в рубрике Факт
  24. Рулить поручено прокурору
    27 июня 2018 в рубрике Назначения
  25. Avtotest: обучение без ответственности
    26 июня 2018 в рубрике Мнение
 Самые популярные материалы за месяц
  1. Взятки брать не перестали  (7241 просмотров)
    18 июня 2018 с сайта Бывает...
  2. Сенат можно было и упразднить...  (6521 просмотров)
    20 июня 2018 с сайта Факт
  3. Издержки заблуждений  (5883 просмотров)
    8 июля 2018 с сайта Лица
  4. Avtotest: обучение без ответственности  (5787 просмотров)
    26 июня 2018 с сайта Мнение
  5. Один утюг в одни руки  (4944 просмотров)
    24 июня 2018 с сайта Экономика
  6. Ковровый бомбардировщик  (4924 просмотров)
    27 июня 2018 с сайта Связи
  7. Привилегии для богатых и влиятельных  (4862 просмотров)
    28 июня 2018 с сайта Право
  8. Лечиться, лечиться и ещё раз лечиться  (4795 просмотров)
    21 июня 2018 с сайта Факт
  9. Зачем вы, девушки?  (4759 просмотров)
    3 июля 2018 с сайта Связи
  10. Sug’urta, но не та  (4475 просмотров)
    18 июня 2018 с сайта Право
  11. С каждым годом радостнее жить  (4292 просмотров)
    3 июля 2018 с сайта Народ
  12. Монетизация монумента  (3973 просмотров)
    28 июня 2018 с сайта Факт
  13. Рулить поручено прокурору  (3934 просмотров)
    27 июня 2018 с сайта Назначения
  14. Долг платежом красен  (3898 просмотров)
    27 июня 2018 с сайта Бывает...
  15. Заказ САМСА  (3863 просмотров)
    20 июня 2018 с сайта Связи
  16. Выход к морю или путь в тупик?  (3828 просмотров)
    18 июня 2018 с сайта Мнение
  17. Беспредел - иначе не скажешь  (3457 просмотров)
    5 июля 2018 с сайта Народ
  18. Вместе мы - одна семья  (3396 просмотров)
    14 июня 2018 с сайта Соседи
  19. Мзду не берём  (3389 просмотров)
    27 июня 2018 с сайта Дата
  20. От обмена к обмену  (3139 просмотров)
    6 июля 2018 с сайта Право
  21. Ни мозгов, ни денег  (3116 просмотров)
    1 июля 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
  22. «Талибан» пригласили к столу  (3086 просмотров)
    19 июня 2018 с сайта Политика
  23. Героин горит хорошо  (3057 просмотров)
    27 июня 2018 с сайта Факт
  24. Четверо в лодке  (3023 просмотров)
    9 июля 2018 с сайта Братья
  25. Посетили школы, синагоги и кладбища  (2953 просмотров)
    6 июля 2018 с сайта Связи
 

Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства