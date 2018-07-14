Семья младшей дочери первого президента Узбекистана продала крупнейший в стране коммерческий рынок Абу-Сахий, однако, кто получил его во владение, пока неясно, - сообщило агентство Рейтер, со ссылкой на два независимых источника.
Сказать, что новость в Узбекистане кого-то удивила – значит погрешить против истины. По крайней мере, смена собственника компании, монополизировавшей импорт товаров на максимально льготной основе, была прогнозируемой сразу же после смены власти. Опосредованно этот факт нашел подтверждение в декабре прошлого года, когда Абу-Сахий был переименован в Шёлковый путь. Тогда же в определенных кругах начала циркулировать версия относительно личности нового владельца компании, по некоторым данным, работающей на тех же, исключительно привилегированных условиях.
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