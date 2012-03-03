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«Зелёных человечков» народ боится

9-14 июля 2018 года

В республиканских газетах 11 июля опубликован отчет УзА под заголовком «В нашей стране будет создана атомная энергетика в мирных целях». «Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 10 июля проведено совещание, посвященное вопросам осуществления организационно-технических мер по созданию абсолютно новой для нашей страны сферы – атомной энергетики», - пишет УзА.

В этих же номерах газет опубликовано постановление «О мерах по созданию свободной экономической зоны «Бухоро-Агро».

В республиканских СМИ 13 июля опубликовано постановление президента «О мерах по повышению эффективности оказания нефрологической и гемодиализной помощи населению Республики Узбекистан».

В субботних номерах газет опубликовано сообщение УзА под заголовком «Президент Узбекистана принял вице-президента Всемирного банка». В нем говорится, что глава государства 13 июля принял делегацию Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

В этот же день газеты опубликовали указ президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию судебно-правовой системы и повышению доверия к органам судебной власти» и постановление «О мерах по дальнейшему улучшению рейтинга Республики Узбекистан в ежегодном отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса».

В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 10 июля опубликованы законы «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан», «О Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан (новая редакция)», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О карантине растений» и «О карантине растений (новая редакция)».

Ряд ведущих изданий 12 июля перепечатали аналитическую статью президента Всемирного банка Джим Ён Кима, опубликованную на сайте авторитетного американского журнала Foreign affairs под заголовком «Разрыв в уровне развития человеческого капитала или как убедить правительства инвестировать в людей?».

В этих же изданиях 14 июля опубликован материал, подготовленный агентством «Дунё» под заголовком «Саммит НАТО поддержал итоги Ташкентской конференции по Афганистану». «Участники саммита приняли Совместное заявление по Миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, в котором они с особой признательностью отметили итоги конференции Кабульского процесса ради мира и сотрудничества в сфере безопасности в Афганистане, прошедшей 28 февраля сего года, а также Ташкентской конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», состоявшейся 26-27 марта текущего года по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева», - пишет агентство.

Газета XXI Asr опубликовала большую аналитическую статью под заголовком «Причина причин или когда прекратиться борьба с последствиями?». Обозреватель издания отмечает, что в обществе все еще идет борьба не с причинами, а последствиями тех или накопившихся проблем. Так, история с раздеванием женщины в милиции привела к тому, что на судьбу несчастной обратили внимание. Ее трудоустроили, отремонтировали жилье, организовали благотворительные акции в помощь этой семье, права униженной в суде защищал представитель Комитета женщин Узбекистана. «Все это достойно уважения, но парадокс заключается в том, что, если бы не случилась эта история, мало кто обратил бы внимание на эту женщину и ее проблемы», - пишет автор.

Далее он обращает внимание на место, которое занимает в обществе милиция. «Люди боятся сотрудников в зеленной форме, они не хотят иметь с ними дел, не видят в них своих защитников», - пишет автор.

Тему продолжила газета «Адолат». В номере от 13 июля опубликована большая статья «Каттакурганская история». Автор посетил район, где произошло это событие, и попытался получить дополнительные сведения у сотрудников милиции, местных депутатов и органов власти. «Станет ли уроком эта история для нарушителей закона, призванных его защищать?», - задает риторический вопрос журналист.

Газета «Маърифат» 11 июля опубликовала большую статью, озаглавленную «Потребительская корзина». Автор рассуждает о том, что означает это понятие и как его понимают в Узбекистане. Затем он приводит примеры того, какие «потребительские корзины» утверждены в США, Франции и Испании.

Газета «Узбекистон овози» 12 июля опубликовала реплику под заголовком «Кому нужна лечебница, которая работает только для вида?». Журналист описывает положение дел в одной из больниц Ташкентской области, где нет нормального оборудования и условий для оказания помощи больным. Несмотря на это, врачи стараются по мере своих сил делать свое дело.

В еженедельнике «Жамият» опубликован материал под заголовком «Контракт, прошу тебя, не расти». Автор пишет о том, что с увеличением минимальной зарплаты возросла и оплата контракта в вузах. Привязка стоимости обучения в вузах к МЗРП вызвала недовольство среди граждан. В этой связи два депутата Законодательной палаты внесли предложение оптимизировать систему, отказавшись от выплаты части эти средств в качестве стипендии студентам.

Издание «Соглом авлод» 12 июля опубликовало критическую заметку под заголовком «Заключенные и население в одной больнице. Разве такое возможно?». По данным автора, после того, как деятельность туберкулезной больницы Кибрайского района, действовавшей при тюрьме, была прекращена, больных перевели в медучреждение такого типа в Ташкенте.

Так, в палатах с обычными гражданами оказались осужденные за преступления. При этом заключенные угрожают соседям по больничной койке, приносят в палаты алкоголь и наркотики. 

 

«Зелёных человечков» народ боится


Соб. инф.



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Просмотров: 351     15 июля 2018


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