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Если вы не отзовётесь, мы напишем...

Депутат нижней палаты парламента Узбекистана Алишер Кадыров решил заявить о своём существовании, обратившись к Рамзану Кадырову с просьбой проявить участие в судьбе осужденного в России гражданина Узбекистана, объявившего голодовку в виду несогласия с вынесенным ему приговором. Смущает не столько адресат (об этом скажем ниже), сколько откровенно лакейская лексика парламентария от партии «Миллий тикланиш»: «Обращаюсь к Вам как носителю великой фамилии, исходящей от одного из качеств Всевышнего нашего Создателя»!

Впрочем, почему лакейская? Не исключено, что наряду с главой Чеченской Республики Российской Федерации, к сонму отмеченных дланью Всевышнего депутат причисляет себя, бывшего генерального прокурора Узбекистана и ряд других уважаемых носителей фамилии.

Сразу оговоримся, дабы не быть превратно понятыми. Мы допускаем, что гражданина Узбекистана, объявившего голодовку в российском СИЗО, действительно осудили незаконно. Скажем больше: скорее всего, так и есть. Подобное не редкость, что у нас, что у них. Тем не менее, уж кому-кому, а депутату высшего законодательного органа Узбекистана, вознамерившемуся продемонстрировать политическую активность, нелишне знать, как минимум два общеизвестных факта.

Факт первый. Ничуть не умаляя значимости Рамзана Кадырова на территории России, он пока ещё не возглавляет Следственный комитет или Верховный суд Российской Федерации, не является председателем Государственной Думы Федерального Собрания и даже не министр иностранных дел. «Если вы не отзовётесь, мы напишем в «Спортлото», - не забыли?

Факт второй. В межгосударственных отношениях давно выработана и апробирована процедура урегулирования подобных ситуаций с участием внешнеполитических, правоприменительных и судебных ведомств сторон. Если депутат нижней палаты парламента от партии «Миллий тикланиш» этого не знал, он мог бы обратиться за консультацией к коллегам из соответствующего парламентского комитета. Те бы подсказали.

… Грустно сознавать, но все-таки была логика в позиции Ислама Каримова, дозволявшего открывать рот только отдельным парламентариям и только, когда не было иной возможности доказать, что они владеют устной и письменной речью. Не инакомыслия опасался первый президент Узбекистана (на это депутаты неспособны по определению), а публичного проявления ими глупости и безграмотности. Глупость парламентариев всегда рикошетом бьёт по главе государства.

Помните фразу министра иностранных дел России Сергея Лаврова, брошенную в сердцах, но зафиксированную микрофоном, а потому ставшую достоянием широкой общественности? Один в один применимо к депутату от партии Национального возрождения…

Если вы не отзовётесь, мы напишем...


Редакция



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Просмотров: 723     17 июля 2018


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