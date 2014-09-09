Перенимаем практику Ли Куан Ю?

По информации из осведомленных источников, по подозрению в совершении должностных преступлений взят под стражу бывший глава администрации (хоким) Ташкента Рахмонбек Усманов. В отношении него возбуждено уголовное дело. Р. Усманову вменяется в вину получение взяток при распределении земельных участков под строительство и рейдерские захваты успешных предприятий. Кроме того, по версии следствия, он причастен к умышленному уничтожению зимних запасов репчатого лука с целью удержания высоких розничных цен на него на рынках столицы.

Необходимо сказать, что чуть более месяца назад Р. Усманова уже задерживали на двое суток, в течение которых семья некогда высокопоставленного чиновника смогла собрать и сдать в казну в качестве возмещенного ущерба 2,5 миллиона долларов США.

Источник утверждает, следующим, кого привлекут к уголовной ответственности за незаконное выделение земельных участков, станет бывший хоким Ташкентской области, генерал МВД Адхам Усманов.

Заметим, что двух бывших хокимов объединяют не только занимаемые должности, но и место рождения. Оба – из Кошрабадского района Самаркандской области, в период правления первого президента Узбекистана, негласно считавшегося «кузницей кадров».

Напомним, что днями ранее в Самарканде по подозрению в вымогательстве взяток при выделении земельных участков был арестован хоким одноименной области Туробжон Джураев, ряд других должностных лиц администрации. С подачи органов власти история получила широкую огласку.



