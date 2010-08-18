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Сажать не за что

Пресс-служба Генеральной прокуратуры опровергла сообщение об аресте бывшего хокима Ташкента Рахмонбека Усманова, равно и возбуждение против него уголовного дела. В интервью местному интернет изданию руководитель пресс-службы назвала это дезинформацией. Заявление, как минимум, странное, так как еще три недели назад в той же Генеральной прокуратуре журналисту другого издания приватно сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Р. Усманова.

Необходимо сказать, что в последнее время прокуратура сначала опровергает задержание или арест некогда влиятельных должностных лиц, но позже сама же сообщает об этом. Так было с четой Мирзаевых, рядом других фигурантов.

Сажать не за что


Соб. инф.



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Просмотров: 743     18 июля 2018


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