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В возрасте двух президентов

18 июля 78 лет исполняется Марату Тешаевичу Захидову - известному ученому-математику, совмещающему научную работу с правозащитной деятельностью в Международном обществе прав человека (Франкфурт-на-Майне). Можно с удовлетворением констатировать, что генеральный секретарь МОПЧ, руководитель нескольких зарубежных научных центров достиг возраста, как минимум, двух президентов – Ислама Каримова и Нурсултана Назарбаева. И в шаге от возраста третьего – Дуайта Эйзенхауэра.

Радует ли это самого М. Захидова? Радует, что достиг, но огорчает, что так стремительно.

Сын президента Академии наук Узбекской ССР и зять председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, он никогда ни кичится происхождением и родовитостью. В науке, где степень родства значения не имеет, всегда и всего добивался сам. На родине не оценили, но за границей приметили. Категоричен в оценках людей, нередко резок в высказываниях, но всегда последователен и принципиален. Может ошибаться, но готов признать, что был неправ. Фундамент семьи, опора трех дочерей, внучек и правнучек.

Хлебосолен для всех, но открыт только для друзей. До сего дня мотается по свету, успевая посещать важные научные конференции, решать финансовые вопросы с доведением до ума изобретений и администрировать правозащитную деятельность.

Неутомимый оптимист, любит эпатировать публику, может встретить гостей в кальсонах, в любой стране чувствует себя, как дома. Всю жизнь избегал праздновать свой день рождения, считая это пустой тратой драгоценного времени, которого человеку и без того отведено ничтожно мало. В нынешнем году сделал исключение и специально прилетел в Ташкент. Смотрит на жизнь трезво: «Хрен его знает, будет ли 79».

Будет, Марат Тешаевич. Должно быть.

В возрасте двух президентов


Редакция



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Просмотров: 560     18 июля 2018


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