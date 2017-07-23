В возрасте двух президентов



18 июля 78 лет исполняется Марату Тешаевичу Захидову - известному ученому-математику, совмещающему научную работу с правозащитной деятельностью в Международном обществе прав человека (Франкфурт-на-Майне). Можно с удовлетворением констатировать, что генеральный секретарь МОПЧ, руководитель нескольких зарубежных научных центров достиг возраста, как минимум, двух президентов – Ислама Каримова и Нурсултана Назарбаева. И в шаге от возраста третьего – Дуайта Эйзенхауэра.



Радует ли это самого М. Захидова? Радует, что достиг, но огорчает, что так стремительно.



Сын президента Академии наук Узбекской ССР и зять председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, он никогда ни кичится происхождением и родовитостью. В науке, где степень родства значения не имеет, всегда и всего добивался сам. На родине не оценили, но за границей приметили. Категоричен в оценках людей, нередко резок в высказываниях, но всегда последователен и принципиален. Может ошибаться, но готов признать, что был неправ. Фундамент семьи, опора трех дочерей, внучек и правнучек.



Хлебосолен для всех, но открыт только для друзей. До сего дня мотается по свету, успевая посещать важные научные конференции, решать финансовые вопросы с доведением до ума изобретений и администрировать правозащитную деятельность.



Неутомимый оптимист, любит эпатировать публику, может встретить гостей в кальсонах, в любой стране чувствует себя, как дома. Всю жизнь избегал праздновать свой день рождения, считая это пустой тратой драгоценного времени, которого человеку и без того отведено ничтожно мало. В нынешнем году сделал исключение и специально прилетел в Ташкент. Смотрит на жизнь трезво: «Хрен его знает, будет ли 79».



Будет, Марат Тешаевич. Должно быть.



