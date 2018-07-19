Береги автомобили

Новый вид преступлений, спровоцированный массовым сносом частных гаражей, зафиксирован в Ташкенте. Злоумышленники снимают государственные регистрационные номера с автомобилей, оставляя записку, в которой предлагают владельцам связаться с ними через Telegram и оговорить условия выкупа номеров. Мотивируя тем, что за их утрату, владельцу придется заплатить 15 МРЗП (более 2 миллионов 700 тысяч сумов), вымогатели предлагают перечислить через интернет 350 тысяч сумов, после чего забрать свои регистрационные номера в указанном похитителями месте. Параллельно вымогатели предупреждают, что попытки найти отпечатки пальцев на автомобиле - совершенно бессмысленны.

Подобный случай, в частности, был зафиксирован 18 июля в Мирзо-Улугбекском районе столицы, где за ночь только возле одного из домов были сняты номера с пяти автомобилей. Представители органов внутренних дел, прибывшие на место преступления через два часа после первого телефонного звонка потерпевшего, не смогли вычислить злоумышленников. Бесполезны с позиции розыска оказались и так называемые «продавцы», на законных основаниях осуществляющие трансферт платежей. Надеясь хоть как-то выйти на вымогателей, сотрудники ГУВД предложили потерпевшему все-таки перечислить требуемую сумму на указанный счет.

Деньги ушли, но того, кто ими воспользовался вычислить всё равно не удалось. Спустя 1 час 15 минут потерпевший в Telegram получил сообщение о месте, где можно забрать номера автомобиля, для убедительности иллюстрированное фотографией. Номера, сложенные пополам, оказались в подъезде соседнего дома, в пятидесяти метрах от потерпевшего и находящихся с ним рядом сотрудников милиции. Облава, организованная тут же, дала лишь опосредованный результат - неподалеку, в кустах, были обнаружены номера, снятые еще с двух машин.

Что касается вымогателей, то на них органам правопорядка выйти так и не удалось.