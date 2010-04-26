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Три креста как гарантия вечности

Министерство иностранных дел Узбекистана распространило разъяснение о продлении сроков действия гражданских паспортов без биометрических данных владельцев. Ссылаясь на постановление правительства от 30 июня 2018 года, МИД сообщил, что действие этого вида паспорта на территории страны продлено до 31 декабря 2019 года, а на территории иностранного государства – до окончания срока действия документа.

Стоит отметить, что в паспортах, не имевших биометрических данных, полученных гражданами старше 45 лет, в графе «Срок действия» стояли так называемые 3 креста (ххх), что в советской системе паспортизации означало действительность документа вплоть до смерти владельца. При пересечении государственной границы государства дальнего зарубежья «кресты» вызывали недоумение, но не претензии к владельцу паспорта.

 

Три креста как гарантия вечности


Соб. инф.



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Просмотров: 1073     20 июля 2018


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