Афганистан к столу не позвали



23 июля в Ташкенте состоится очередное заседание Рабочей группы по безопасности формата сотрудничества «Страны Центральной Азии – США» (С5+1). Как сообщает МИД Узбекистана, представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США обсудят актуальные вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и противодействия насильственному экстремизму.



Понятно, что разговор в большей степени будет идти о ситуации в Афганистане, однако афганцев к обсуждению проблем не пригласили. Как, впрочем, и россиян. Формат не тот.



Понятно, что разговор в большей степени будет идти о ситуации в Афганистане, однако афганцев к обсуждению проблем не пригласили. Как, впрочем, и россиян. Формат не тот.