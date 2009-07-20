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Афганистан к столу не позвали

23 июля в Ташкенте состоится очередное заседание Рабочей группы по безопасности формата сотрудничества «Страны Центральной Азии – США» (С5+1). Как сообщает МИД Узбекистана, представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США обсудят актуальные вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и противодействия насильственному экстремизму.

Понятно, что разговор в большей степени будет идти о ситуации в Афганистане, однако афганцев к обсуждению проблем не пригласили. Как, впрочем, и россиян. Формат не тот.

Афганистан к столу не позвали


Соб. инф.



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Просмотров: 203     21 июля 2018


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