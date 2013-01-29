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Как попадают под раздачу

Чрезмерный популизм и мгновенная (без тщательной и всесторонней проверки) реакция на критические сообщения в СМИ становятся характерной чертой деятельности государственных структур Узбекистана. Безусловно, влияние и роль СМИ в формировании общественного мнения, а также освещение ими негативных процессов крайне важно. Однако на практике отдельные персоны и группы используют СМИ для решения своих узкокорыстных интересов, дискредитации честных и ответственных руководителей.  

23 мая 2018 года зарубежная радиостанция на своем сайте опубликовала материал о деятельности Азамата Умарова, якобы «заставившего учителей подметать улицы». Сообщение (без проверки фактов) быстро растиражировали национальные информационные порталы. Общественный гнев был объясним, поскольку ранее получила широкую огласку трагическая гибель учительницы из Каттакургана Дианы Еникеевой, направленной подметать автотрассу. Зарубежное радио обвинило в её гибели тоже А. Умарова.

Что факт и что не факт в этой истории? До назначения в школу-интернат №62 Самарканда А. Умаров работал заместителем хокима области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе, а не начальником Управления народного образования Самаркандской области, как сообщили журналисты. Организация работ по благоустройству не входила в его должностные обязанности.

В начале марта шла активная подготовка к визиту президента страны в Самаркандскую область. Ежедневно в областном хокимияте проходили селекторные совещания, в ходе которых хоким Туроб Джураев раздавал указания о проведении работ по всему маршруту следования главы государства, сопровождая их требованием «вывести всех сотрудников государственных организаций».

Когда произошла трагедия, он «пошел в несознанку». Правда, впоследствии (18 апреля) был вынужден официально заявить: «Действительно, были допущены случаи принудительного труда работников социальной сферы». И даже пообещал взять под опеку семью погибшей учительницы.

Почему под раздачу попал именно Азамат Умаров, а не кто-то другой? Причём, несмотря на то, что непричастность директора школы-интерната №62 к принудительной отправке учителей на уборку территории подтвердил самаркандский журналист Ташпулат Рахматуллаев, известный своей непредвзятостью.

Приступив к работе в школе-интернате, А. Умаров вскрыл системное непосещение учениками занятий (в отдельные дни - до 90 процентов), не всегда находившее отражение в официальной документации. Здания и территория интерната он принял в запущенном состоянии. В общежитии и столовой наблюдалась немыслимая грязь, не работали душевые и санузлы. Хранение продуктов, приготовление и раздача блюд проводили с нарушением всех санитарно-гигиенических норм. Нормы питания учеников в школе-интернате не соблюдали. Плюс – претензии профессионального характера к преподавательскому составу.

Мог ли утроить такой директор тех, кто привык ко всему этому, жил с этим и не желал ничего менять? Вот и сняли они на камеру случай «принудительного труда», отправив фотографии в зарубежную редакцию. В надежде, что клюнут. Клюнули.

Дальше – всё известно…

Шарафуддин Рахматов

Как попадают под раздачу






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Просмотров: 318     21 июля 2018


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