Кредитованный обществом



24 июля президенту Узбекистана исполняется 61 год. В бытность премьер-министром в свой день рождения он непременно брал отгул, предпочитая общение с родными лести окружения и многочисленных ходоков с поздравительными адресами и подарками. Ходоков, как правило, заворачивали на дальних подступах. Принципиально.



Вряд ли Шавкат Мирзиёев изменит своим правилам и в этот раз. Прошедший искушение лицемерием и коварством, он точно знает: если кто его искренне любит, вне зависимости от должности, статуса, влияния и возраста, - только жена, дети и внуки. Как показывает жизнь, у остальных, даже если они формально считаются родственниками, на именинника в лучшем случае меркантильные планы.



Поразительно, но десятилетия пребывания во власти, где каждый второй старается подсидеть третьего, а постоянная бдительность – обязательное условие выживания, Ш. Мирзиёев ни разу никого не предал. Это не наш вывод, а мнение тех, кто работал с ним в разные годы. Да, он не всегда мог защитить, но в предательстве замечен не был. К слову, он до сих пор принимает людей такими, какие они есть. С достоинствами, недостатками и, что важно, проблемами. Достоинства использует по максимуму, недостатки минимизирует, а проблемы решает, если по силам. Чужие проблемы – это подчеркиваем особо.



Очевидно, что Шавкат Мирзиёев готов работать со всеми, кто хочет видеть Узбекистан успешным, а народ обеспеченным. Не вспоминает чужое прошлое, не поминает чужих грехов, рассчитывая на общее видение будущего и личную порядочность визави. Ошибается в выборе соратников? Ошибается, но лишь потому, что выбор ограничивает окружение, привыкшее небескорыстно рулить назначениями, повсеместно расставляя «нужных и лично преданных» и на подлёте отсекая умных, самостоятельно мыслящих и строптивых.



Можно ли говорить о всенародной любви к нынешнему главе государства? Нет, но всенародная поддержка действий, ставящих чиновников под общественный контроль, а также обеспечивающих равенство всех перед законом, безусловно, есть. И кредит общественного доверия за два неполных года президентом Узбекистана не выбран.



… В 61 президент Шавкат Мирзиёев шагает слишком быстро. Те, кому положено, за ним явно не поспевают. Ждут, когда выдохнется, жизнь вновь станет безмятежно размеренной, а работа на государственной службе - прибыльной и не подотчётной источнику власти.



Дождутся ли? Вряд ли, поскольку президент задал не только темп, гарантирующий необратимость реформ, но и курс. Народ это оценил. Любое отклонение от курса он воспримет как ущемление своих прав, со всеми вытекающими последствиями. Даруя людям свободу, надо быть готовым к тому, что они её будут отстаивать.



Вряд ли Шавкат Мирзиёев изменит своим правилам и в этот раз. Прошедший искушение лицемерием и коварством, он точно знает: если кто его искренне любит, вне зависимости от должности, статуса, влияния и возраста, - только жена, дети и внуки. Как показывает жизнь, у остальных, даже если они формально считаются родственниками, на именинника в лучшем случае меркантильные планы.Поразительно, но десятилетия пребывания во власти, где каждый второй старается подсидеть третьего, а постоянная бдительность – обязательное условие выживания, Ш. Мирзиёев ни разу никого не предал. Это не наш вывод, а мнение тех, кто работал с ним в разные годы. Да, он не всегда мог защитить, но в предательстве замечен не был. К слову, он до сих пор принимает людей такими, какие они есть. С достоинствами, недостатками и, что важно, проблемами. Достоинства использует по максимуму, недостатки минимизирует, а проблемы решает, если по силам. Чужие проблемы – это подчеркиваем особо.Очевидно, что Шавкат Мирзиёев готов работать со всеми, кто хочет видеть Узбекистан успешным, а народ обеспеченным. Не вспоминает чужое прошлое, не поминает чужих грехов, рассчитывая на общее видение будущего и личную порядочность визави. Ошибается в выборе соратников? Ошибается, но лишь потому, что выбор ограничивает окружение, привыкшее небескорыстно рулить назначениями, повсеместно расставляя «нужных и лично преданных» и на подлёте отсекая умных, самостоятельно мыслящих и строптивых.Можно ли говорить о всенародной любви к нынешнему главе государства? Нет, но всенародная поддержка действий, ставящих чиновников под общественный контроль, а также обеспечивающих равенство всех перед законом, безусловно, есть. И кредит общественного доверия за два неполных года президентом Узбекистана не выбран.… В 61 президент Шавкат Мирзиёев шагает слишком быстро. Те, кому положено, за ним явно не поспевают. Ждут, когда выдохнется, жизнь вновь станет безмятежно размеренной, а работа на государственной службе - прибыльной и не подотчётной источнику власти.