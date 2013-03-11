Мало ли кто что кому поручил



29 июня, посетив Алмазарский район Ташкента, президент Узбекистана удовлетворил просьбу председателя схода граждан махалли «Беруний» З. Шаназарова оказать содействие в выделении кредита на реконструкцию АГЗС, находящейся на территории махалли, в соответствии постановлением Кабинета Министров. Тут же, на месте, глава государства поручил представителю Народного банка выделить кредит, а должностным лицам обеспечить контроль за реализацией поставленной задачи. Сразу скажем: поручение президента не выполнено.



Небольшой экскурс в предысторию события. В 2014 году ООО STANDART LEASING приобрело у АКБ «Узпромстройбанк» здание и оборудование автогазозаправочной станции, расположенный на территории махалли «Беруний». Однако районный хокимият отказался оформить право собственности, разъяснив покупателю, что он может оспорить отказ в хозяйственном суде. 27 сентября 2016 года хозяйственный суд Ташкента обязал районную администрацию и кадастровые органы оформить право собственности на объекты недвижимости. Решение суда было исполнено в полном объёме.



Однако 14 июня 2018 года заместитель генерального прокурора Г. Хидоятов обращается в судебную коллегию по экономическим делам Верховного суда с протестом в порядке надзора и требованием об отмене судебного решения и принятии нового об отказе в удовлетворении исковых требований. Проще говоря, он просит суд лишить покупателя права собственности на недвижимые объекты. Основание? Якобы суд при принятии решения не выяснил, отвечают ли самовольные постройки нормам безопасности.



Необходимо сказать, что закон не даёт права прокурору на протест по истечению одного года со дня вступления решения суда в законную силу. Поскольку дело не рассматривалось ни в апелляционной, ни в кассационной инстанции, не имеет права принимать протест к рассмотрению и судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда. Тем не менее, протест принесён, а суд берет под козырёк.



Получив «добро» на реконструкцию АГЗС от главы государства, но памятуя о прокурорской инициативе, председатель схода подает заявление на имя генерального прокурора, где сообщает, что, выполняя поручение президента страны, межведомственная рабочая группа утвердила «дорожную карту» по оказанию содействия бизнесу, где одним из объектов, подлежащих реконструкции на основе кредита, прописана и АГЗС. В связи с изложенным, председатель схода просит отозвать протест, попутно сообщая, что суд эту возможность Генеральной прокуратуре предоставил, благоразумно взяв тайм аут.



Через неделю З. Шаназаров вновь приезжает в Генеральную прокуратуру, чтобы узнать, в какой стадии находится рассмотрение его заявления. Выясняется, что заявление никто и не собирался рассматривать. Мало ли кто что кому поручил.



Почему? Одно предположение есть. По инсайдерской информации, строительные компании стали активно использовать прокурорских для отъема перспективных земельных участков. Если на них размещены производственные или иные объекты, их с помощью судов, традиционно идущих у прокуратуры на поводу, признают либо бездействующими, либо оформленными с нарушениями законодательства. Не тот ли случай?



Подготовлено по материалам обращения в редакцию



