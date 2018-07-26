Овеяно минкультом



Заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова заявила о намерении пригласить зарубежных специалистов, чтобы заново отстроить снесенные здания второй половины ХIХ – начала ХХ века в исторической части Самарканда.



Похоже, министерство решило повторить опыт совсем недавнего прошлого, когда в Самарканде заново и из современного кирпича был отстроен комплекс Биби Ханым, ранее представлявший эффектные развалины, от которых так и веяло средневековьем. Сегодня Биби Ханым экскурсоводы безуспешно пытаются выдать за отреставрированный оригинал. У туристов это в лучшем случае вызывает саркастическую усмешку, в худшем - гомерический хохот.



Похоже, министерство решило повторить опыт совсем недавнего прошлого, когда в Самарканде заново и из современного кирпича был отстроен комплекс Биби Ханым, ранее представлявший эффектные развалины, от которых так и веяло средневековьем. Сегодня Биби Ханым экскурсоводы безуспешно пытаются выдать за отреставрированный оригинал. У туристов это в лучшем случае вызывает саркастическую усмешку, в худшем - гомерический хохот.