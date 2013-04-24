Прерванный отдых в горах



Оперативные сотрудники УВД Ташкентской области пресекли преступную деятельность работников зоны отдыха «Коранкуль», использовавших её в качестве притона. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК Узбекистана.



Зона отдыха расположена в лесном хозяйстве, неподалеку от одноименного горного поселка Бостанлыкского района и принадлежит АО «Узнефтегазмаш». В пятистах метрах от нее - детский оздоровительный лагерь. Персонал АО отдыхать в «Коранкуль» не ездит по причине отсутствия у акционерного общества финансов и ведомственного транспорта.



