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Прерванный отдых в горах

Оперативные сотрудники УВД Ташкентской области пресекли преступную деятельность работников зоны отдыха «Коранкуль», использовавших её в качестве притона. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК Узбекистана.

Зона отдыха расположена в лесном хозяйстве, неподалеку от одноименного горного поселка Бостанлыкского района и принадлежит АО «Узнефтегазмаш».  В пятистах метрах от нее - детский оздоровительный лагерь. Персонал АО отдыхать в «Коранкуль» не ездит по причине отсутствия у акционерного общества финансов и ведомственного транспорта.

Прерванный отдых в горах


Соб. инф.



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Просмотров: 1343     26 июля 2018


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