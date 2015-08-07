Первый раунд



В Национальном олимпийском комитете Узбекистана состоялась встреча спортивных функционеров республики с вице-президентом Олимпийского совета Азии (ОСА), исполняющим обязанности президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Гафуром Рахимовым.



В ходе беседы президент НОК Умид Ахматджанов выразил безмерное восхищение деятельностью гостя на посту руководителя AIBA, высказав надежду, что советы и содействие авторитетного бизнесмена, десять лет подряд возглавлявшего федерацию бокса Узбекистана, будут бесценны для дальнейшего развития в стране этого вида спорта.



Гафур Рахимов, проявив готовность всемерно помогать развитию узбекского бокса, не преминул подчеркнуть, что за рубежом высоко оценивают «широкомасштабные исторические реформы», проводимые в Узбекистане под руководством главы государства, особо отметив гордость от того, что является узбекистанцем.



Заметим, что авторитетный узбекский бизнесмен и спортивный функционер международного масштаба Гафур Рахимов прилетел в Ташкент в ночь на 21 июля, остановившись не в гостинице, а в частном доме уважаемого гражданина. 22 июля в узком кругу друзей и соратников он скромно встретил свои 67-лет.



По стечению обстоятельств, 21 июля в ташкентском аэропорту приземлился и самолет российского олигарха узбекского происхождения, президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова.



В ходе беседы президент НОК Умид Ахматджанов выразил безмерное восхищение деятельностью гостя на посту руководителя AIBA, высказав надежду, что советы и содействие авторитетного бизнесмена, десять лет подряд возглавлявшего федерацию бокса Узбекистана, будут бесценны для дальнейшего развития в стране этого вида спорта.Гафур Рахимов, проявив готовность всемерно помогать развитию узбекского бокса, не преминул подчеркнуть, что за рубежом высоко оценивают «широкомасштабные исторические реформы», проводимые в Узбекистане под руководством главы государства, особо отметив гордость от того, что является узбекистанцем.Заметим, что авторитетный узбекский бизнесмен и спортивный функционер международного масштаба Гафур Рахимов прилетел в Ташкент в ночь на 21 июля, остановившись не в гостинице, а в частном доме уважаемого гражданина. 22 июля в узком кругу друзей и соратников он скромно встретил свои 67-лет.По стечению обстоятельств, 21 июля в ташкентском аэропорту приземлился и самолет российского олигарха узбекского происхождения, президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова.