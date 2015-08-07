 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Факт Первый раунд
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Первый раунд

В Национальном олимпийском комитете Узбекистана состоялась встреча спортивных функционеров республики с вице-президентом Олимпийского совета Азии (ОСА), исполняющим обязанности президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Гафуром Рахимовым.

В ходе беседы президент НОК Умид Ахматджанов выразил безмерное восхищение деятельностью гостя на посту руководителя AIBA, высказав надежду, что советы и содействие авторитетного бизнесмена, десять лет подряд возглавлявшего федерацию бокса Узбекистана, будут бесценны для дальнейшего развития в стране этого вида спорта.

Гафур Рахимов, проявив готовность всемерно помогать развитию узбекского бокса, не преминул подчеркнуть, что за рубежом высоко оценивают «широкомасштабные исторические реформы», проводимые в Узбекистане под руководством главы государства, особо отметив гордость от того, что является узбекистанцем.

Заметим, что авторитетный узбекский бизнесмен и спортивный функционер международного масштаба Гафур Рахимов прилетел в Ташкент в ночь на 21 июля, остановившись не в гостинице, а в частном доме уважаемого гражданина. 22 июля в узком кругу друзей и соратников он скромно встретил свои 67-лет.

По стечению обстоятельств, 21 июля в ташкентском аэропорту приземлился и самолет российского олигарха узбекского происхождения, президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова.

Первый раунд


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 230     28 июля 2018


Пересечения по теме
  • ЕПИГУ. Есть первый пострадавший 7 августа 2015 в рубрике Факт
  • Скончался первый председатель Сената 12 декабря 2008 в рубрике Факт
  • На первый-второй, рассчитайсь 12 января 2012 в рубрике Факт
  • Первый памятник первому президенту 31 августа 2017 в рубрике Факт
  • Первый в стране крытый переход 13 мая 2015 в рубрике Факт
  • Первый раз в первый класс 2 сентября 2011 в рубрике Факт
  • Первый снег - и вновь в темноте 7 ноября 2014 в рубрике Факт
  • Первый узбек за всю историю 2 ноября 2013 в рубрике Факт


    •
     
    Архив новостей
    «    Июль 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Первый раунд
      28 июля 2018 в рубрике Факт
    2. Внимание: двери закрываются
      28 июля 2018 в рубрике Экономика
    3. Овеяно минкультом
      26 июля 2018 в рубрике Факт
    4. Прерванный отдых в горах
      26 июля 2018 в рубрике Бывает...
    5. Кому адресовали «Time to remember»?
      25 июля 2018 в рубрике Ракурс
    6. Мало ли кто что кому поручил
      25 июля 2018 в рубрике Ситуация
    7. Кредитованный обществом
      24 июля 2018 в рубрике Дата
    8. С чужого голоса
      21 июля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    9. Афганистан к столу не позвали
      21 июля 2018 в рубрике Связи
    10. Как попадают под раздачу
      21 июля 2018 в рубрике Мнение
    11. Три креста как гарантия вечности
      20 июля 2018 в рубрике Факт
    12. Береги автомобили
      19 июля 2018 в рубрике Ситуация
    13. В возрасте двух президентов
      18 июля 2018 в рубрике Лица
    14. Сажать не за что
      18 июля 2018 в рубрике Резонанс
    15. Перенимаем практику Ли Куан Ю?
      17 июля 2018 в рубрике Говорят
    16. Если вы не отзовётесь, мы напишем...
      17 июля 2018 в рубрике Ракурс
    17. «Зелёных человечков» народ боится
      15 июля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    18. Меняем Туробжона на Эркинжона
      14 июля 2018 в рубрике Ситуация
    19. Капкан или приглашение к диалогу?
      13 июля 2018 в рубрике Ракурс
    20. В списках не значится
      12 июля 2018 в рубрике Политика
    21. Дом на набережной
      12 июля 2018 в рубрике Ситуация
    22. Тяжело в ученье - легко в раю
      11 июля 2018 в рубрике Власть
    23. Ждём дочь и зятя
      11 июля 2018 в рубрике Экономика
    24. Четверо в лодке
      9 июля 2018 в рубрике Братья
    25. Издержки заблуждений
      8 июля 2018 в рубрике Лица
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Издержки заблуждений  (8607 просмотров)
      8 июля 2018 с сайта Лица
    2. Привилегии для богатых и влиятельных  (5637 просмотров)
      28 июня 2018 с сайта Право
    3. Зачем вы, девушки?  (5549 просмотров)
      3 июля 2018 с сайта Связи
    4. Капкан или приглашение к диалогу?  (5521 просмотров)
      13 июля 2018 с сайта Ракурс
    5. С каждым годом радостнее жить  (5134 просмотров)
      3 июля 2018 с сайта Народ
    6. Дом на набережной  (5134 просмотров)
      12 июля 2018 с сайта Ситуация
    7. Меняем Туробжона на Эркинжона  (5088 просмотров)
      14 июля 2018 с сайта Ситуация
    8. В списках не значится  (4782 просмотров)
      12 июля 2018 с сайта Политика
    9. Монетизация монумента  (4586 просмотров)
      28 июня 2018 с сайта Факт
    10. Береги автомобили  (4357 просмотров)
      19 июля 2018 с сайта Ситуация
    11. Сажать не за что  (4217 просмотров)
      18 июля 2018 с сайта Резонанс
    12. Перенимаем практику Ли Куан Ю?  (4205 просмотров)
      17 июля 2018 с сайта Говорят
    13. Беспредел - иначе не скажешь  (4197 просмотров)
      5 июля 2018 с сайта Народ
    14. Ждём дочь и зятя  (4144 просмотров)
      11 июля 2018 с сайта Экономика
    15. Четверо в лодке  (3982 просмотров)
      9 июля 2018 с сайта Братья
    16. Три креста как гарантия вечности  (3981 просмотров)
      20 июля 2018 с сайта Факт
    17. От обмена к обмену  (3971 просмотров)
      6 июля 2018 с сайта Право
    18. Посетили школы, синагоги и кладбища  (3750 просмотров)
      6 июля 2018 с сайта Связи
    19. Тяжело в ученье - легко в раю  (3703 просмотров)
      11 июля 2018 с сайта Власть
    20. Если вы не отзовётесь, мы напишем...  (3699 просмотров)
      17 июля 2018 с сайта Ракурс
    21. Ни мозгов, ни денег  (3583 просмотров)
      1 июля 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    22. Как попадают под раздачу  (3569 просмотров)
      21 июля 2018 с сайта Мнение
    23. Куры дохнут, народ платит  (3454 просмотров)
      8 июля 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    24. Кредитованный обществом  (3386 просмотров)
      24 июля 2018 с сайта Дата
    25. В возрасте двух президентов  (3279 просмотров)
      18 июля 2018 с сайта Лица
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства