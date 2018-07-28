Внимание: двери закрываются



В Узбекистане существенно сокращены предельные нормы ввоза товаров физическими лицами, не подлежащих обложению таможенными платежами. Если раньше действовала единая норма для международных почтовых и курьерских отправлений, равная 1 тысяче долларов США в месяц, то теперь - та же 1 тысяча, но уже в квартал, определена для курьерских отправлений и 100 долларов в месяц – для почтовых.



Напомним, что с 1 июля этого года Узбекистан также ввел количественные



Несколько либеральнее правила на железнодорожных и речных переходах. Здесь, при том же количественном ограничении (не более 1 единицы товара), стоимость холодильника может достигать 1000 долларов. Максимальное финансовое послабление беспошлинного ввоза – до 2000 долларов, но при сохранении количества (1 единица), допускается в международных аэропортах.



Эксперты отметили, что по номенклатуре ограничения коснулись бытовой техники, сборку аналогов которой осуществляет местная артель, принадлежащая бизнесмену, совмещающему коммерцию с временным исполнением обязанностей столичного градоначальника.



Напомним, что с 1 июля этого года Узбекистан также ввел количественные ограничения на беспошлинный ввоз товаров физическими лицами при пересечении ими государственной границы. К примеру, гражданин, воспользовавшийся автодорожным переходом, раз в месяц может ввезти 1 холодильник, стоимость которого не превышает 300 долларов, 1 стиральную машину, если она не дороже той же суммы, 1 утюг, 1 газовую или электрическую плиту и так далее.Несколько либеральнее правила на железнодорожных и речных переходах. Здесь, при том же количественном ограничении (не более 1 единицы товара), стоимость холодильника может достигать 1000 долларов. Максимальное финансовое послабление беспошлинного ввоза – до 2000 долларов, но при сохранении количества (1 единица), допускается в международных аэропортах.Эксперты отметили, что по номенклатуре ограничения коснулись бытовой техники, сборку аналогов которой осуществляет местная артель, принадлежащая бизнесмену, совмещающему коммерцию с временным исполнением обязанностей столичного градоначальника.