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Дом без гарантии

23-28 июля 2018 года

Республиканские издания 25 июля опубликовали сообщение под заголовком «О телефонном разговоре президента Узбекистана с главами России, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Турции». В нем говорится, что главы иностранных государств искренне поздравили президента с днём его рождения и выразили тёплые пожелания мира, благополучия и процветания многонациональному народу нашей страны.

В этих же номерах газет опубликовано постановление президента «О дополнительных мерах по развитию национальной киноиндустрии».

В печатных СМИ 27 июля опубликован отчет УзА под заголовком «Обсуждена реализация перспективных инвестиционных проектов». В нем сообщается, что под председательством президента 26 июля состоялось видеоселекторное совещание по вопросам реализации проектов с привлечением иностранных инвестиций, устранения недостатков в этом направлении и ускорения освоения инвестиционных средств.

В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 27 июля опубликовано короткое послание под заголовком «Искренняя благодарность» за подписью главы государства. «Выражаю искреннюю благодарность главам государств и правительств, зарубежным политическим и общественным деятелям, руководителям международных организаций, представителям махаллей и трудовых коллективов нашей страны, всем соотечественникам за поздравительные послания в связи с днем моего рождения», - пишет президент страны.

В субботних номерах республиканских изданий опубликован отчет УзА «Органы внутренних дел должны стать истинно народными». В нем сообщается, что под председательством Шавката Мирзиёева 27 июля состоялось видеоселекторное совещание, посвященное реальному состоянию работы по раннему предупреждению преступности, вопросам дальнейшего повышения ответственности органов внутренних дел и иных государственных ведомств в этой сфере, устранения имеющихся в системе проблем и недостатков.

В этот же день СМИ распространили указ президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства».

В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 24 июля опубликованы законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов и организаций», (25 июля) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование земельного законодательства» и (27 июля) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по обеспечению ускоренного развития экономики».

В этих же изданиях 26 июля опубликован обзор мировой прессы под заголовком «Шавкат Мирзиёев — зрелый и дальновидный государственный деятель, настоящий реформатор».

«Зарубежные средства массовой информации, авторитетные эксперты и международные политические институты проявляют большой интерес к Узбекистану и в силу происходящего в нашей стране процессу обновления», - пишет обозреватель изданий.

По его данным, в бельгийском информационно-аналитическом журнале Euractiv опубликована статья под заголовком «Узбекистан открывается миру». Авторами материала являются эксперт Центра исследований безопасности Европы в Нидерландах Жос Бонстра и начальник отдела негосударственного «мозгового центра» в Бельгии «Совет Европейского соседства» Андреас Маразис.

«Самое важное, пишут авторы, все обновления осуществляются без какого-либо влияния или толчка со стороны, а непосредственно по инициативе и при твердой воле руководства республики. Президент Шавкат Мирзиёев проявляет себя в качестве зрелого и дальновидного государственного деятеля, настоящего реформатора», - пишет газета.

Ряд изданий перепечатали материал ИА «Дунё» под заголовком «Прогресс Узбекистана отмечен на слушаниях в Конгрессе США». По информации посольства Узбекистана в Соединенных Штатах Америки, на днях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проведены слушания на тему «Развитие событий в Центральной Азии», посвященные политике Вашингтона в отношении региона… Несмотря на то, что слушания были посвящены развитию событий в Центральной Азии, в целом основное внимание в ходе выступлений докладчиков, а также сессии вопросов и ответов было приковано к ситуации в Узбекистане, - пишет агентство при МИД.

 «Правда Востока» 27 июля опубликовала заметку под заголовком «Размышления у парадного порога, или Вопросы к несостоявшемуся интервью». Журналист пишет о том, как договорился об интервью с главой Национального олимпийского комитета, пришел на встречу, прождал час и ушел ни с чем. «Признаюсь, ждал звонка из НОК. Надеялся, что произошло какое-то досадное недоразумение, и мы не встретились. Однако так и не последовало ни ответа, ни привета», - заключает автор.

В газете «Узбекистон овози» 24 июля опубликован материал с критикой торговых точек, которые выносят на открытые площадки перед магазинами блоки с прохладительными напитками. Он озаглавлен «О прохладительных, напитках под лучами солнца». Приводится мнение специалистов о том, что под солнцем жидкость в пластиковых емкостях становится опасной для употребления.

Газета «Ёшлар овози» 24 июля опубликовала реплику под заголовком «С опозданием в 12 дней». Речь о том, что переводы денег по республике, осуществляемые посредством «Узбекистон почтаси» затягиваются до 12 дней. Когда, долго ожидавший денежного перевода клиент спросил на почте, почему не выдают перевод, ему сказали - у нас нет такой большой суммы. Речь шла о 800 тысячах сумов. После обращения в редакцию деньги нашлись. «Проще через таксистов передавать деньги, чем отправлять по нашей почте», - жалуется один из собеседников газеты.

В газете «Инсон ва конун» 24 июля поднята проблема некачественного хлеба. В заметке, озаглавленной «Что в буханке?», говорится, что хлеб очень быстро портится, внутри появляется липкая масса. «Куда смотрит СЭС?», - задается вопросом автор.

Ряд изданий перепечатали материал УзА под заголовком «Чем недовольны жители образцовых сельских домов?». В нем говорится о домах, которые возведены в Бойсунском районе Сурхандарьинской области, однако селевой поток нанес им непоправимый ущерб. «Ведь эти дома не из глины, как строили люди раньше. Их должны были возвести в безопасном месте, с учетом всех норм, с использованием современных и качественных строительных материалов», – возмущается автор.

Тема сельских домов поднята и в материале еженедельника «Оила даврасида» под заголовком «Кишлок курилиш инвест» все равно…». Газета, возвращаясь к напечатанному, рассказала о реакции на критику строителей образцовых сельских домов. В предыдущем материале было приведено письмо читателя, написавшего в редакцию о множестве недостатков в новом доме, одна стена которого вот-вот рухнет. После этой публикации представители компании осмотрели дом, затем сообщили, что дадут письменный ответ и ушли. Не ответили они и на официальный запрос газеты. А когда журналист дозвонился до них, ему сказали, что хозяйка дома оказалась состоятельной и может сама все отремонтировать. На замечание, что это входит в их обязанности, последовал ответ – мы даем гарантию только на один год. «Это означает, что дома «Кишлок курилиш инвест» простоят только один год», - заключает автор.

Газета XXI Asr 26 июля опубликовала реплику под заголовком «Не стоит открывать дорогу «черному рынку». В ней говорится, что несмотря на принятые решения об обмене валюты с определенными изъянами, банки продолжают требовать за это процент или отказываются принимать купюры.

Дом без гарантии


Соб. инф.



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Просмотров: 424     29 июля 2018


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