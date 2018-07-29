Мельница «дяди Фёдора»

Узбекское агентство печати и информации (УзАПИ) через подконтрольные СМИ распространило сообщение о приостановлении на неопределенный срок работы самаркандского телеканала STV, владельцем которого является председатель Национальной ассоциации электронных средств массовой информации (НАЭСМИ) Фирдавс Абдухаликов. Формально – «за демонстрацию в эфире материалов неприемлемого характера». По версии агентства, частный телеканал позволил себе выдавать фильмы, «пропагандирующие бесстыдство», содержащие «грубую лексику и сцены употребления наркотиков».
«Что такими действиями они хотят сказать нашим дорогим детям? На чью мельницу они льют воду?» - заламывая руки в патетическом экстазе, задается вопросами УзАПИ.
В профессиональной среде объяснению агентства мало кто верит, считая его поводом, а не причиной закрытия. Дело в том, что другой телеканал – Sevimli, в списке учредителей которого не только Ф. Абдухаликов, но и другие товарищи, за показ схожей кинопродукции агентство только оштрафовало.
В журналистском сообществе отношение к «дяде Фёдору», как за глаза называют председателя НАЭСМИ, неоднозначное. Однако коллеги абсолютно единодушны в оценке его блестящих организаторских способностей. В свое время он отвечал за проведение и сопровождение в СМИ практически всех начинаний старшей дочери первого президента и делал это на очень высоком уровне. После размолвки, опасаясь ареста, отсиживался за границей. Затем вернулся и в рамках программы «Культурное наследие Узбекистана» наладил выпуск красочно оформленных и тематически выдержанных книг-альбомов.
Мы попытались уточнить истинную причину закрытия телеканала STV непосредственно у Фирдавса Абдухаликова. Однако его мобильный телефон весь день был отключен. То ли в Европу отбыл, памятуя недавнее прошлое, то ли хуже, типун нам на язык.
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