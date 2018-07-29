Мельница «дяди Фёдора»



Узбекское агентство печати и информации (УзАПИ) через подконтрольные СМИ распространило сообщение о приостановлении на неопределенный срок работы самаркандского телеканала STV, владельцем которого является председатель Национальной ассоциации электронных средств массовой информации (НАЭСМИ) Фирдавс Абдухаликов.



«Что такими действиями они хотят сказать нашим дорогим детям? На чью мельницу они льют воду?» - заламывая руки в патетическом экстазе,



В профессиональной среде объяснению агентства мало кто верит, считая его поводом, а не причиной закрытия. Дело в том, что другой телеканал – Sevimli, в списке учредителей которого не только Ф. Абдухаликов, но и другие товарищи, за показ схожей кинопродукции агентство только оштрафовало.



В журналистском сообществе отношение к «дяде Фёдору», как за глаза называют председателя НАЭСМИ, неоднозначное. Однако коллеги абсолютно единодушны в оценке его блестящих организаторских способностей. В свое время он отвечал за проведение и сопровождение в СМИ практически всех начинаний старшей дочери первого президента и делал это на очень высоком уровне. После размолвки, опасаясь ареста, отсиживался за границей. Затем вернулся и в рамках программы «Культурное наследие Узбекистана» наладил выпуск красочно оформленных и тематически выдержанных книг-альбомов.



Мы попытались уточнить истинную причину закрытия телеканала STV непосредственно у Фирдавса Абдухаликова. Однако его мобильный телефон весь день был отключен. То ли в Европу отбыл, памятуя недавнее прошлое, то ли хуже, типун нам на язык.



Формально – «за демонстрацию в эфире материалов неприемлемого характера». По версии агентства, частный телеканал позволил себе выдавать фильмы, «пропагандирующие бесстыдство», содержащие «грубую лексику и сцены употребления наркотиков».«Что такими действиями они хотят сказать нашим дорогим детям? На чью мельницу они льют воду?» - заламывая руки в патетическом экстазе, задается вопросами УзАПИ.В профессиональной среде объяснению агентства мало кто верит, считая его поводом, а не причиной закрытия. Дело в том, что другой телеканал – Sevimli, в списке учредителей которого не только Ф. Абдухаликов, но и другие товарищи, за показ схожей кинопродукции агентство только оштрафовало.В журналистском сообществе отношение к «дяде Фёдору», как за глаза называют председателя НАЭСМИ, неоднозначное. Однако коллеги абсолютно единодушны в оценке его блестящих организаторских способностей. В свое время он отвечал за проведение и сопровождение в СМИ практически всех начинаний старшей дочери первого президента и делал это на очень высоком уровне. После размолвки, опасаясь ареста, отсиживался за границей. Затем вернулся и в рамках программы «Культурное наследие Узбекистана» наладил выпуск красочно оформленных и тематически выдержанных книг-альбомов.Мы попытались уточнить истинную причину закрытия телеканала STV непосредственно у Фирдавса Абдухаликова. Однако его мобильный телефон весь день был отключен. То ли в Европу отбыл, памятуя недавнее прошлое, то ли хуже, типун нам на язык.