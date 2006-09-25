Раз словечко, два словечко - будет песенка

Социологи подсчитали, что информация о новых ценах на автомобили, сборку которых осуществляет GM Uzbekistan, за сутки вызвала у населения столько матерных слов, сколько в обычной ситуации они не произносят в течение года. Оно и понятно. К примеру, цена Malibu, согласно информации производителя, отныне составляет 271,5 миллиона сумов, что превышает 35 тысяч долларов США. Если закрыть глаза, заткнуть уши и на слово поверить статистическому ведомству, утверждающему, что в Ташкенте средний уровень заработной платы (до вычета налогов) равен 1,6 миллиона, не трудно подсчитать, сколько лет надо работать среднестатистическому столичному жителю, дабы приобрести упомянутый выше автомобиль. Не напрягайтесь – минимум 175 лет, но при этом не есть, не пить и ни за что не платить. Чтобы купить Cobalt, надо работать лет 70 при тех же условиях.

Нам могут возразить – дескать, народ в очереди стоит на местные автомобили за неимением конкурентов на рынке. Всё так. Если на слово поверить тому же статистическому ведомству, то средний доход на душу населения в Узбекистане равен 3 миллионам сумов. Разница между средней зарплатой и доходом – это и есть объем теневой экономики, превысивший в стране все мыслимые и немыслимые пределы. Вдумайтесь: только у нас гордятся тем, что в списке основных инвесторов в экономику фигурируют Британские Виргинские острова. Попросту - офшор, откуда местные теневые нувориши порционно и под давлением возвращают деньги в страну. Чем гордимся? Тем, что хорошо напрягли?



