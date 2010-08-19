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Автопром и Avtotest

По оценке социологов, всплеск виртуальной активности трёхпроцентного сегмента обеспеченного населения Узбекистана, вызванный сообщением о грядущем повышении цен на автомобили местной сборки, уже пошёл на спад, и в ближайшие дни сам факт повышения уйдет из перечня активно обсуждаемых тем. Хотя бы потому, что не затрагивает интересов подавляющего большинства граждан, для которых автомобиль по-прежнему остается роскошью, а не средством передвижения. Народ более беспокоит дефицит рабочих мест с достойной оплатой, системный рост цен на коммунальные услуги, передача земель сельскохозяйственного назначения неизвестным дехканам «фермерам» и т.д.

К тому же, совсем недавно в стране наблюдалось нечто аналогичное - юридических лиц, использующих автотранспорт в производственных целях, обязали регулярно платить деньги компании Avtotest, совладельцем которой является юноша, пристроившийся к власти.

Первоначально эмоциональное и бурное возмущение в виртуальном пространстве быстро сошло на нет, не получив конкретного продолжения. Бизнес, недовольно проблеял и понёс деньги. Не нашёл достойного отражения и запрос сенатора, выразившего сомнение в целесообразности проведения каждые два года повышения квалификации водителей. Действительно, невозможно найти логического объяснения, на каком основании владельцам Avtotest гарантировали ежегодное поступление средств в размере, эквивалентном 40 миллионам долларов США, и почему повышать водительскую квалификацию требуется каждые два года.

Не развили тему и СМИ. Отчасти, потому что руководство Узбекского агентства печати и информации (УзАПИ) после первой же критической публикации уведомило все официальные интернет СМИ о необходимости поддержать Avtotest. Отчасти – по другой причине.

К примеру, 27 июня, в День работников средств массовой информации Узбекистана, пресс-секретарь президента, он же совладелец «инновационной автошколы», газеты и телеканала, пригласил около двадцати журналистов и вручил каждому в подарок пакет с фотоальбомом. Невинно и трогательно, если не знать, что в каждом пакете, кроме хорошо изданной книги, лежал еще и дорогой телефон. Дескать, президент раздаёт подарки, чем я хуже?

О встрече в сопливо восхищённой тональности написали почти все, кого позвали. О телефонах – никто.

Однако вернемся к реакции узкого обеспеченного сегмента общества, специализирующегося на комментариях в социальных сетях. Повышение цен на продукцию GM Uzbekistan было ожидаемо. Позволим себе напомнить фрагмент заявления совладельца Avtotest, сделанного им по итогам визита президента Узбекистана в США: «20 наиболее крупных контрактов, которые при их полноценной реализации составят сумму более 4,8 млрд. долларов, могут способствовать сохранению 10 тысяч рабочих мест в США».

Ну как нам ещё сохранить рабочие места в дружественных США?

Автопром и Avtotest


Редакция



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Просмотров: 503     1 августа 2018


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