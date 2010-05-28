Рикши как признак цивилизации



В социальных сетях появились фотографии мотоколясок с символикой такси. Не исключено, что этот экзотический вид транспорта городские власти, неоднократно замеченные в неадекватном мышлении, собираются применить в Ташкенте. С высокой степенью достоверности можно предположить повышенную аварийность на дорогах, так как каждый таксист на подобной мотоколяске, непременно начнет протискиваться между автомобилями, пренебрегая безопасностью пассажира и создавая дополнительные аварийные ситуации. В результате, от колясок откажутся, а бюджетные средства, на них потраченные, спишут в убытки.





