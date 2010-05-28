 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Бывает... Рикши как признак цивилизации
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Рикши как признак цивилизации

В социальных сетях появились фотографии мотоколясок с символикой такси. Не исключено, что этот экзотический вид транспорта городские власти, неоднократно замеченные в неадекватном мышлении, собираются применить в Ташкенте. С высокой степенью достоверности можно предположить повышенную аварийность на дорогах, так как каждый таксист на подобной мотоколяске, непременно начнет протискиваться между автомобилями, пренебрегая безопасностью пассажира и создавая дополнительные аварийные ситуации. В результате, от колясок откажутся, а бюджетные средства, на них потраченные, спишут в убытки.

Рикши как признак цивилизации


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 514     1 августа 2018


Пересечения по теме
  • Как баран скормил львам осла 28 мая 2010 в рубрике Бывает...
  • Велосипед как оружие террориста 23 апреля 2013 в рубрике Бывает...
  • Как поляки приютили евреев 24 января 2013 в рубрике Бывает...
  • Как парламент электорат «доит» 22 декабря 2010 в рубрике Бывает...
  • Не любят, ох, как не любят 17 марта 2014 в рубрике Бывает...
  • Как бесплатные входящие выручили 16 апреля 2010 в рубрике Бывает...
  • Как газету с сортиром перепутали 4 июня 2007 в рубрике Бывает...
  • Митрополит как утешение после аборта 8 сентября 2011 в рубрике Бывает...
  • Работают, как могут 27 октября 2009 в рубрике Бывает...
  • Работаем, как можем 17 августа 2011 в рубрике Бывает...
  • МИД попутал функции. Весна как никак... 4 мая 2007 в рубрике Бывает...
  • Как продают землю родины 21 февраля 2007 в рубрике Бывает...
  • Как колхоз потерял парторга 31 марта 2011 в рубрике Бывает...
  • И какой начальник не любит подарков... 30 августа 2010 в рубрике Бывает...
  • Жизнь на обочине цивилизации 29 июля 2014 в рубрике Бывает...


    •
     
    Архив новостей
    «    Август 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Рикши как признак цивилизации
      1 августа 2018 в рубрике Бывает...
    2. Недостаёт зятя, снохи и деверя
      31 июля 2018 в рубрике Назначения
    3. Раз словечко, два словечко - будет песенка
      30 июля 2018 в рубрике Народ
    4. Дымовая завеса
      29 июля 2018 в рубрике Ракурс
    5. Мельница «дяди Фёдора»
      29 июля 2018 в рубрике Ситуация
    6. Дом без гарантии
      29 июля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    7. Первый раунд
      28 июля 2018 в рубрике Факт
    8. Внимание: двери закрываются
      28 июля 2018 в рубрике Экономика
    9. Овеяно минкультом
      26 июля 2018 в рубрике Факт
    10. Прерванный отдых в горах
      26 июля 2018 в рубрике Бывает...
    11. Кому адресовали «Time to remember»?
      25 июля 2018 в рубрике Ракурс
    12. Мало ли кто что кому поручил
      25 июля 2018 в рубрике Ситуация
    13. Кредитованный обществом
      24 июля 2018 в рубрике Дата
    14. С чужого голоса
      21 июля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    15. Афганистан к столу не позвали
      21 июля 2018 в рубрике Связи
    16. Как попадают под раздачу
      21 июля 2018 в рубрике Мнение
    17. Три креста как гарантия вечности
      20 июля 2018 в рубрике Факт
    18. Береги автомобили
      19 июля 2018 в рубрике Ситуация
    19. В возрасте двух президентов
      18 июля 2018 в рубрике Лица
    20. Сажать не за что
      18 июля 2018 в рубрике Резонанс
    21. Перенимаем практику Ли Куан Ю?
      17 июля 2018 в рубрике Говорят
    22. Если вы не отзовётесь, мы напишем...
      17 июля 2018 в рубрике Ракурс
    23. «Зелёных человечков» народ боится
      15 июля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    24. Меняем Туробжона на Эркинжона
      14 июля 2018 в рубрике Ситуация
    25. Капкан или приглашение к диалогу?
      13 июля 2018 в рубрике Ракурс
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Издержки заблуждений  (8735 просмотров)
      8 июля 2018 с сайта Лица
    2. Зачем вы, девушки?  (5673 просмотров)
      3 июля 2018 с сайта Связи
    3. Капкан или приглашение к диалогу?  (5638 просмотров)
      13 июля 2018 с сайта Ракурс
    4. Меняем Туробжона на Эркинжона  (5279 просмотров)
      14 июля 2018 с сайта Ситуация
    5. Дом на набережной  (5260 просмотров)
      12 июля 2018 с сайта Ситуация
    6. С каждым годом радостнее жить  (5226 просмотров)
      3 июля 2018 с сайта Народ
    7. В списках не значится  (4975 просмотров)
      12 июля 2018 с сайта Политика
    8. Береги автомобили  (4722 просмотров)
      19 июля 2018 с сайта Ситуация
    9. Сажать не за что  (4614 просмотров)
      18 июля 2018 с сайта Резонанс
    10. Перенимаем практику Ли Куан Ю?  (4508 просмотров)
      17 июля 2018 с сайта Говорят
    11. Три креста как гарантия вечности  (4319 просмотров)
      20 июля 2018 с сайта Факт
    12. Ждём дочь и зятя  (4316 просмотров)
      11 июля 2018 с сайта Экономика
    13. Прерванный отдых в горах  (4271 просмотров)
      26 июля 2018 с сайта Бывает...
    14. Беспредел - иначе не скажешь  (4253 просмотров)
      5 июля 2018 с сайта Народ
    15. Кредитованный обществом  (4100 просмотров)
      24 июля 2018 с сайта Дата
    16. От обмена к обмену  (4072 просмотров)
      6 июля 2018 с сайта Право
    17. Как попадают под раздачу  (4062 просмотров)
      21 июля 2018 с сайта Мнение
    18. Четверо в лодке  (4040 просмотров)
      9 июля 2018 с сайта Братья
    19. Если вы не отзовётесь, мы напишем...  (3928 просмотров)
      17 июля 2018 с сайта Ракурс
    20. Посетили школы, синагоги и кладбища  (3824 просмотров)
      6 июля 2018 с сайта Связи
    21. Тяжело в ученье - легко в раю  (3791 просмотров)
      11 июля 2018 с сайта Власть
    22. Мало ли кто что кому поручил  (3699 просмотров)
      25 июля 2018 с сайта Ситуация
    23. Куры дохнут, народ платит  (3558 просмотров)
      8 июля 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    24. В возрасте двух президентов  (3491 просмотров)
      18 июля 2018 с сайта Лица
    25. Овеяно минкультом  (3257 просмотров)
      26 июля 2018 с сайта Факт
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства