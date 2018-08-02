Конец произволу?



Указом президента Узбекистана «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан» от 1 августа 2018 года предусмотрено, что с 1 сентября решения об изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд могут приниматься исключительно после проведения открытого обсуждения с заинтересованными лицами, земельные участки которых планируется изымать, а также оценки выгод и издержек.



Согласно документу, снос жилых и производственных помещений, а также других строений и сооружений, принадлежащих физическим и юридическим лицам, при изъятии земельных участков разрешается только после полного возмещения рыночной стоимости недвижимого имущества и убытков, причиненных собственникам в связи с таким изъятием.



Убытки, причиненные физическим и юридическим лицам в результате вынесения незаконного административного акта государственного органа или должностного лица, подлежат возмещению государством, в первую очередь за счет внебюджетных средств соответствующих органов с последующим взысканием с виновного лица в регрессном порядке.



Полный текст указа



Согласно документу, снос жилых и производственных помещений, а также других строений и сооружений, принадлежащих физическим и юридическим лицам, при изъятии земельных участков разрешается только после полного возмещения рыночной стоимости недвижимого имущества и убытков, причиненных собственникам в связи с таким изъятием.Убытки, причиненные физическим и юридическим лицам в результате вынесения незаконного административного акта государственного органа или должностного лица, подлежат возмещению государством, в первую очередь за счет внебюджетных средств соответствующих органов с последующим взысканием с виновного лица в регрессном порядке.Полный текст указа опубликован на сайте Национального информационного агентства.