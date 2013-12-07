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Трындеть – не мешки ворочать

В обозримом будущем Узбекистан сохранит дискриминационные меры для зарубежных производителей автомобилей – этот вывод напрашивается после ознакомления с заявлением заместителя председателя правления «Узавтосаноат» Умида Салимова, распространенным местными СМИ.

По словам управленца, к 2030 году автомобильная промышленность страны доведет выпуск легковушек до 390 тысяч ежегодно. Это, утверждает чиновник, позволит выйти на уровень ведущих государств Содружества по количеству автомашин на душу населения.

Такова суть в кратком изложении. А теперь – ощущения. Похоже, все должностные лица Узбекистана сегодня просто соревнуются в том, кто краше распишет перспективы отрасли (района, города, области), без поправки на возможности и конъюнктуру рынка. Трындеть – не мешки ворочать. Кто в 2030 году вспомнит об обещаниях автопрома двенадцатилетней давности и где к тому времени будет сам обещавший? Где, впрочем, понятно. Уж точно не в этой должности.

По прогнозам экспертов, снижение только на 50 процентов таможенных платежей на импортные авто уже через год даст государственной казне денег в 3 раза больше, нежели весь отечественный автопром. Предоставление народу страны реального, а не вынужденного выбора по диктуемым ценам, несоразмерным рыночным, подразумевается автоматически. Однако о подобной перспективе речь, судя по всему, вообще не идёт. Как и о реальной конкуренции, способной придать динамику отечественной экономике.

Россия, Казахстан и Украина, взятые чиновником в качестве ориентира по количеству авто на душу населения, открыли свой рынок для импорта. Потому и впереди. Узбекистан этого делать не собирается. Частичное снижение таможенных платежей на дорогие машины иностранного производства – проблемы не решает. Это – только для очень богатых.

И ещё, специально для сведения заместителя председателя правления «Узавтопрома»: по показателю производства стали на душу населения Советский Союз опережал всю планету. В Китае времен культурной революции, чтобы опередить СССР и США, предлагали варить сталь чуть ли не в каждом доме.

Рассказать, чем всё закончилось или сам книжки почитает?

 

 

Трындеть – не мешки ворочать


Соб. инф.



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Просмотров: 841     3 августа 2018


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